سعر ANI Token اليوم

السعر المباشر لمشروع ANI Token (ANI) اليوم هو $ 0.00269081، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANI الحالي إلى USD هو $ 0.00269081 لكل ANI.

يحتل ANI Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 257,209، مع عرض متداول قدره 95.59M ANI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANI بين $ 0.00263455 (أدنى) و$ 0.00269133 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00534324، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANI بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+2.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.36.

معلومات سوق ANI Token (ANI)

القيمة السوقية $ 257.21K$ 257.21K $ 257.21K الحجم (24 ساعة) $ 21.36$ 21.36 $ 21.36 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 257.21K$ 257.21K $ 257.21K إمداد دورة التداول 95.59M 95.59M 95.59M إجمالي العرض 95,587,113.01321556 95,587,113.01321556 95,587,113.01321556

القيمة السوقية الحالية لـ ANI Token هي $ 257.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.36. العرض المتداول لـ ANI يبلغ 95.59M، مع إجمالي عرض 95587113.01321556. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 257.21K.