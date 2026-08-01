سعر ANDY ETH اليوم

السعر المباشر لمشروع ANDY ETH (ANDY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANDY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANDY.

يحتل ANDY ETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,063,798، مع عرض متداول قدره 1.00T ANDY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANDY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANDY بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-0.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ANDY ETH (ANDY)

القيمة السوقية $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M إمداد دورة التداول 1.00T 1.00T 1.00T إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ANDY ETH هي $ 5.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANDY يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.06M.