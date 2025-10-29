معلومات سعر Andromeda (ANDR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00113991 $ 0.00113991 $ 0.00113991 24 ساعة منخفض $ 0.00125579 $ 0.00125579 $ 0.00125579 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00113991$ 0.00113991 $ 0.00113991 24 ساعة مرتفع $ 0.00125579$ 0.00125579 $ 0.00125579 عالية طوال الوقت $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.00% تغير السعر (1يوم) +4.69% تغير السعر (7 أيام) +4.12% تغير السعر (7 أيام) +4.12%

سعر Andromeda (ANDR) في الوقت الحقيقي هو $0.0012132. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANDR بين أدنى سعر $ 0.00113991 وأعلى سعر $ 0.00125579، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANDR على الإطلاق هو $ 1.85، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANDR +1.00% على مدار الساعة الماضية، +4.69% على مدار 24 ساعة، و +4.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Andromeda (ANDR)

القيمة السوقية $ 278.03K$ 278.03K $ 278.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M إمداد دورة التداول 229.55M 229.55M 229.55M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Andromeda هي $ 278.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANDR يبلغ 229.55M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.21M.