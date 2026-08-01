سعر ANAGO اليوم

السعر المباشر لمشروع ANAGO (ANAGO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANAGO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANAGO.

يحتل ANAGO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,757، مع عرض متداول قدره 1.00B ANAGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANAGO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANAGO بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-18.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ANAGO (ANAGO)

القيمة السوقية $ 31.76K$ 31.76K $ 31.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.76K$ 31.76K $ 31.76K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ANAGO هي $ 31.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANAGO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.76K.