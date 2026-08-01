سعر Ampleforth Governance اليوم

السعر المباشر لمشروع Ampleforth Governance (FORTH) اليوم هو $ 0.165262، مع تغير بنسبة 2.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FORTH الحالي إلى USD هو $ 0.165262 لكل FORTH.

يحتل Ampleforth Governance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,768,884، مع عرض متداول قدره 10.70M FORTH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FORTH بين $ 0.159947 (أدنى) و$ 0.17803 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 180.47، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.153377.

على المدى القصير، تحرك FORTH بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-11.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 837.42K.

معلومات سوق Ampleforth Governance (FORTH)

القيمة السوقية $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M الحجم (24 ساعة) $ 837.42K$ 837.42K $ 837.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M إمداد دورة التداول 10.70M 10.70M 10.70M إجمالي العرض 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933

القيمة السوقية الحالية لـ Ampleforth Governance هي $ 1.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 837.42K. العرض المتداول لـ FORTH يبلغ 10.70M، مع إجمالي عرض 15297897.14455933. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.53M.