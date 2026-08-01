سعر AMATO اليوم

السعر المباشر لمشروع AMATO (AMATO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMATO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AMATO.

يحتل AMATO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,467، مع عرض متداول قدره 130.97M AMATO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMATO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0196137، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AMATO بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-9.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 390.91.

معلومات سوق AMATO (AMATO)

القيمة السوقية $ 45.47K$ 45.47K $ 45.47K الحجم (24 ساعة) $ 390.91$ 390.91 $ 390.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 129.73K$ 129.73K $ 129.73K إمداد دورة التداول 130.97M 130.97M 130.97M إجمالي العرض 999,973,384.483674 999,973,384.483674 999,973,384.483674

القيمة السوقية الحالية لـ AMATO هي $ 45.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 390.91. العرض المتداول لـ AMATO يبلغ 130.97M، مع إجمالي عرض 999973384.483674. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.73K.