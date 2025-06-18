سعر ALVA (AA)
سعر ALVA (AA) المباشر لليوم هو USD 16.55. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.68K. يتم تحديث سعر AA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALVA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ALVA خلال اليوم هو -1.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.04K
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خلال اليوم، كان سعر ALVA مقابل USD هو $ -0.20486627625502 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALVA مقابل USD هو $ -0.4084887550 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALVA مقابل USD هو $ +1.4336636100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALVA مقابل USD هو $ +1.247763030582774 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.20486627625502
|-1.22%
|30 يوم
|$ -0.4084887550
|-2.46%
|60 يوم
|$ +1.4336636100
|+8.66%
|90 يوم
|$ +1.247763030582774
|+8.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALVA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-1.22%
-3.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? DeFi Staking GameFi What makes your project unique? Alva Supply is Very Limited only 19K AA History of your project. Alva project is a project that aims to build an innovative and sustainable decentralized ecosystem in the blockchain world. Through the use of blockchain technology and the Binance Smart Chain platform, Alva Project aims to develop DeFi Staking and GameFi applications that will provide benefits to token holders and other users. What’s next for your project? Alva GameFi “Play to Earn” promotes game incubation and distribution, builds the Alva entertainment metaverse with a variety of games, and creates a new blockchain game financial system, making games not only interesting and enjoyable but also profitable! What can your token be used for? Staking DeFi Games
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