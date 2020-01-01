توكنوميكس Alvara Protocol (ALVA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Alvara Protocol (ALVA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Alvara Protocol (ALVA) Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard). الموقع الرسمي: https://alvara.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2 اشتر ALVA الآن!

توكنوميكس Alvara Protocol (ALVA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Alvara Protocol (ALVA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.04M $ 14.04M $ 14.04M إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 70.75M $ 70.75M $ 70.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.68M $ 39.68M $ 39.68M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 السعر الحالي: $ 0.1984 $ 0.1984 $ 0.1984 معرفة المزيد عن سعر Alvara Protocol (ALVA)

توكنوميكس Alvara Protocol (ALVA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Alvara Protocol (ALVA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALVA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALVA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALVA، استكشف السعر المباشر لتوكن ALVA!

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