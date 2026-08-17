سعر ALT اليوم

السعر المباشر لمشروع ALT (ALT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALT.

يحتل ALT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 338,209، مع عرض متداول قدره 937.50M ALT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0101893، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALT بمقدار +3.05% خلال الساعة الماضية و-19.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.66K.

معلومات سوق ALT (ALT)

القيمة السوقية $ 338.21K$ 338.21K $ 338.21K الحجم (24 ساعة) $ 3.66K$ 3.66K $ 3.66K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 338.21K$ 338.21K $ 338.21K إمداد دورة التداول 937.50M 937.50M 937.50M إجمالي العرض 937,500,000.0 937,500,000.0 937,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ALT هي $ 338.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.66K. العرض المتداول لـ ALT يبلغ 937.50M، مع إجمالي عرض 937500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 338.21K.