سعر Alpha Base Index اليوم

السعر المباشر لمشروع Alpha Base Index (ABX) اليوم هو $ 0.00132421، مع تغير بنسبة 3.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ABX الحالي إلى USD هو $ 0.00132421 لكل ABX.

يحتل Alpha Base Index حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162,471، مع عرض متداول قدره 122.70M ABX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ABX بين $ 0.00121687 (أدنى) و$ 0.00132549 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00398179، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ABX بمقدار +0.47% خلال الساعة الماضية و+52.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.78K.

معلومات سوق Alpha Base Index (ABX)

القيمة السوقية $ 162.47K$ 162.47K $ 162.47K الحجم (24 ساعة) $ 2.78K$ 2.78K $ 2.78K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 162.47K$ 162.47K $ 162.47K إمداد دورة التداول 122.70M 122.70M 122.70M إجمالي العرض 122,700,642.4899315 122,700,642.4899315 122,700,642.4899315

القيمة السوقية الحالية لـ Alpha Base Index هي $ 162.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.78K. العرض المتداول لـ ABX يبلغ 122.70M، مع إجمالي عرض 122700642.4899315. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.47K.