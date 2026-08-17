سعر Almanak اليوم

السعر المباشر لمشروع Almanak (ALMANAK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALMANAK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALMANAK.

يحتل Almanak حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 132,781، مع عرض متداول قدره 268.80M ALMANAK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALMANAK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.173061، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALMANAK بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-7.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 575.32.

معلومات سوق Almanak (ALMANAK)

القيمة السوقية $ 132.78K$ 132.78K $ 132.78K الحجم (24 ساعة) $ 575.32$ 575.32 $ 575.32 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 493.98K$ 493.98K $ 493.98K إمداد دورة التداول 268.80M 268.80M 268.80M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Almanak هي $ 132.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 575.32. العرض المتداول لـ ALMANAK يبلغ 268.80M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 493.98K.