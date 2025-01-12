سعر AllSafe (ASAFE)
سعر AllSafe (ASAFE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.33K. يتم تحديث سعر ASAFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AllSafe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.03
- تغيير سعر AllSafe خلال اليوم هو +1.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.02M
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خلال اليوم، كان سعر AllSafe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AllSafe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AllSafe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AllSafe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.83%
|30 يوم
|$ 0
|-13.89%
|60 يوم
|$ 0
|-13.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AllSafe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+1.83%
-2.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game
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