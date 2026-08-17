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سعر Allbridge Zero المباشر اليوم هو 0.050019 USD. القيمة السوقية لـ ABR0 هي 1,022,267 USD. تابع تحديثات أسعار ABR0 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Allbridge Zero المباشر اليوم هو 0.050019 USD. القيمة السوقية لـ ABR0 هي 1,022,267 USD. تابع تحديثات أسعار ABR0 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ABR0

معلومات سعر ABR0

ما هو ABR0

الموقع الرسمي لـ ABR0

اقتصاد توكن ABR0

توقعات سعر ABR0

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شعار Allbridge Zero

سعر Allbridge Zero (ABR0)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ABR0 إلى USD:

$0.050019
$0.050019$0.050019
-0.03%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Allbridge Zero (ABR0) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:55:57 (UTC+8)

سعر Allbridge Zero اليوم

السعر المباشر لمشروع Allbridge Zero (ABR0) اليوم هو $ 0.050019، مع تغير بنسبة 3.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ABR0 الحالي إلى USD هو $ 0.050019 لكل ABR0.

يحتل Allbridge Zero حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,022,267، مع عرض متداول قدره 20.44M ABR0. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ABR0 بين $ 0.050009 (أدنى) و$ 0.05163 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.66، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00778054.

على المدى القصير، تحرك ABR0 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 202.21.

معلومات سوق Allbridge Zero (ABR0)

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 202.21
$ 202.21$ 202.21

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

20.44M
20.44M 20.44M

97,650,072.1728323
97,650,072.1728323 97,650,072.1728323

القيمة السوقية الحالية لـ Allbridge Zero هي $ 1.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 202.21. العرض المتداول لـ ABR0 يبلغ 20.44M، مع إجمالي عرض 97650072.1728323. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.88M.

سجل سعر Allbridge Zero بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.050009
$ 0.050009$ 0.050009
24 ساعة منخفض
$ 0.05163
$ 0.05163$ 0.05163
24 ساعة مرتفع

$ 0.050009
$ 0.050009$ 0.050009

$ 0.05163
$ 0.05163$ 0.05163

$ 9.66
$ 9.66$ 9.66

$ 0.00778054
$ 0.00778054$ 0.00778054

--

-3.09%

-7.73%

-7.73%

سجل سعر Allbridge Zero (ABR0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Allbridge Zero مقابل USD هو $ -0.001599660314478495 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Allbridge Zero مقابل USD هو $ -0.0027919305 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Allbridge Zero مقابل USD هو $ -0.0022230994 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Allbridge Zero مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001599660314478495-3.09%
30 يوم$ -0.0027919305-5.58%
60 يوم$ -0.0022230994-4.44%
90 يوم----

توقعات أسعار Allbridge Zero

Allbridge Zero (ABR0) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ABR0 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAllbridge Zero (ABR0) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Allbridge Zero نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Allbridge Zero الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ABR0 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Allbridge Zero.

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المصدر Allbridge Zero (ABR0)

الموقع الرسمي

الفئة :

Aurora EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

نبذة عن Allbridge Zero

ما هو السعر الحالي لـ ABR0 في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $0.050019، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة -3.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها Allbridge Zero عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر ABR0 عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ ABR0؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من ABR0. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ Allbridge Zero؟

لقد تداول السعر بين $0.050009 و$0.05163، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ ABR0 في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل ABR0 داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Allbridge Zero

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:55:57 (UTC+8)

تحديثات Allbridge Zero (ABR0) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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