سعر Allbridge Zero اليوم

السعر المباشر لمشروع Allbridge Zero (ABR0) اليوم هو $ 0.050019، مع تغير بنسبة 3.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ABR0 الحالي إلى USD هو $ 0.050019 لكل ABR0.

يحتل Allbridge Zero حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,022,267، مع عرض متداول قدره 20.44M ABR0. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ABR0 بين $ 0.050009 (أدنى) و$ 0.05163 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.66، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00778054.

على المدى القصير، تحرك ABR0 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 202.21.

معلومات سوق Allbridge Zero (ABR0)

القيمة السوقية $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M الحجم (24 ساعة) $ 202.21$ 202.21 $ 202.21 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M إمداد دورة التداول 20.44M 20.44M 20.44M إجمالي العرض 97,650,072.1728323 97,650,072.1728323 97,650,072.1728323

القيمة السوقية الحالية لـ Allbridge Zero هي $ 1.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 202.21. العرض المتداول لـ ABR0 يبلغ 20.44M، مع إجمالي عرض 97650072.1728323. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.88M.