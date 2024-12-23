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سعر Aldrin (RIN) المباشر لليوم هو USD 0.01273226 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.22K . يتم تحديث سعر RIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aldrin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.80 - تغيير سعر Aldrin خلال اليوم هو +1.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.36M

أداء سعر Aldrin (RIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aldrin مقابل USD هو $ +0.00015814 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aldrin مقابل USD هو $ -0.0011989434 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aldrin مقابل USD هو $ +0.0115161178 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aldrin مقابل USD هو $ +0.0058584097408380625 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015814 +1.26% 30 يوم $ -0.0011989434 -9.41% 60 يوم $ +0.0115161178 +90.45% 90 يوم $ +0.0058584097408380625 +85.23%

تحليل سعر Aldrin (RIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aldrin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01255494$ 0.01255494 $ 0.01255494 24 ساعة مرتفع $ 0.0128902$ 0.0128902 $ 0.0128902 عالية طوال الوقت $ 7.69$ 7.69 $ 7.69 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +1.26% تغير السعر (7 أيام) -15.74%

معلومات سوق Aldrin (RIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: