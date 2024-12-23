سعر Aldrin (RIN)
سعر Aldrin (RIN) المباشر لليوم هو USD 0.01273226. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.22K. يتم تحديث سعر RIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aldrin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.80
- تغيير سعر Aldrin خلال اليوم هو +1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.36M
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خلال اليوم، كان سعر Aldrin مقابل USD هو $ +0.00015814 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aldrin مقابل USD هو $ -0.0011989434 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aldrin مقابل USD هو $ +0.0115161178 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aldrin مقابل USD هو $ +0.0058584097408380625 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015814
|+1.26%
|30 يوم
|$ -0.0011989434
|-9.41%
|60 يوم
|$ +0.0115161178
|+90.45%
|90 يوم
|$ +0.0058584097408380625
|+85.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aldrin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+1.26%
-15.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aldrin’s mission is to simplify DeFi and create powerful tools for all traders to succeed. Live Solana DEX & launching CEX soon.
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