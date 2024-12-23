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سعر AIWarper Token (WARPER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 281.41K . يتم تحديث سعر WARPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIWarper Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.09K - تغيير سعر AIWarper Token خلال اليوم هو -14.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 889.84M

أداء سعر AIWarper Token (WARPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIWarper Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIWarper Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIWarper Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIWarper Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.34% 30 يوم $ 0 -45.23% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AIWarper Token (WARPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIWarper Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00465661$ 0.00465661 $ 0.00465661 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -14.34% تغير السعر (7 أيام) -63.10%

معلومات سوق AIWarper Token (WARPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: