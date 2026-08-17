سعر AITV اليوم

السعر المباشر لمشروع AITV (AITV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AITV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AITV.

يحتل AITV حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 108,972، مع عرض متداول قدره 215.92M AITV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AITV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.143486، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AITV بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-1.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.79.

معلومات سوق AITV (AITV)

القيمة السوقية $ 108.97K$ 108.97K $ 108.97K الحجم (24 ساعة) $ 6.79$ 6.79 $ 6.79 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 504.70K$ 504.70K $ 504.70K إمداد دورة التداول 215.92M 215.92M 215.92M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AITV هي $ 108.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.79. العرض المتداول لـ AITV يبلغ 215.92M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 504.70K.