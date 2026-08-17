سعر AISI SPACE اليوم

السعر المباشر لمشروع AISI SPACE (AISI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AISI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AISI.

يحتل AISI SPACE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,055، مع عرض متداول قدره 999.93M AISI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AISI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00141572، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AISI بمقدار -0.89% خلال الساعة الماضية و-2.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AISI SPACE (AISI)

القيمة السوقية $ 32.06K$ 32.06K $ 32.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.06K$ 32.06K $ 32.06K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,934,439.228801 999,934,439.228801 999,934,439.228801

القيمة السوقية الحالية لـ AISI SPACE هي $ 32.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AISI يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999934439.228801. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.06K.