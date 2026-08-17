سعر AiShiba اليوم

السعر المباشر لمشروع AiShiba (SHIBAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIBAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIBAI.

يحتل AiShiba حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,378، مع عرض متداول قدره 210,000.00T SHIBAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIBAI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIBAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AiShiba (SHIBAI)

القيمة السوقية $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K إمداد دورة التداول 210,000.00T 210,000.00T 210,000.00T إجمالي العرض 2.1e+17 2.1e+17 2.1e+17

القيمة السوقية الحالية لـ AiShiba هي $ 24.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIBAI يبلغ 210,000.00T، مع إجمالي عرض 2.1e+17. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.38K.