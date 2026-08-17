سعر Ainu اليوم

السعر المباشر لمشروع Ainu (AINU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AINU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AINU.

يحتل Ainu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 329,487، مع عرض متداول قدره 1,000,000.00T AINU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AINU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AINU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ainu (AINU)

القيمة السوقية $ 329.49K$ 329.49K $ 329.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 329.49K$ 329.49K $ 329.49K إمداد دورة التداول 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T إجمالي العرض 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

القيمة السوقية الحالية لـ Ainu هي $ 329.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AINU يبلغ 1,000,000.00T، مع إجمالي عرض 1.0e+18. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 329.49K.