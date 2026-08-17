سعر Aimonica Brands اليوم

السعر المباشر لمشروع Aimonica Brands (AIMONICA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIMONICA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIMONICA.

يحتل Aimonica Brands حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,775، مع عرض متداول قدره 999.89M AIMONICA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIMONICA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.091561، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIMONICA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Aimonica Brands (AIMONICA)

القيمة السوقية $ 37.78K$ 37.78K $ 37.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.78K$ 37.78K $ 37.78K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,889,337.848125 999,889,337.848125 999,889,337.848125

القيمة السوقية الحالية لـ Aimonica Brands هي $ 37.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIMONICA يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999889337.848125. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.78K.