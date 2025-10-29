سعر AI Dev Agent المباشر اليوم هو 0.00159284 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIDEV إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIDEV بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر AI Dev Agent المباشر اليوم هو 0.00159284 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIDEV إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIDEV بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن AIDEV

معلومات سعر AIDEV

الموقع الرسمي لـ AIDEV

اقتصاد توكن AIDEV

توقعات سعر AIDEV

شعار AI Dev Agent

سعر AI Dev Agent (AIDEV)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AIDEV إلى USD:

$0.00159282
-2.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار AI Dev Agent (AIDEV) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:25:26 (UTC+8)

معلومات سعر AI Dev Agent (AIDEV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00158315
24 ساعة منخفض
$ 0.00163912
24 ساعة مرتفع

$ 0.00158315
$ 0.00163912
$ 0.00782371
$ 0
+0.52%

-2.81%

+20.02%

+20.02%

سعر AI Dev Agent (AIDEV) في الوقت الحقيقي هو $0.00159284. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIDEV بين أدنى سعر $ 0.00158315 وأعلى سعر $ 0.00163912، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIDEV على الإطلاق هو $ 0.00782371، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIDEV +0.52% على مدار الساعة الماضية، -2.81% على مدار 24 ساعة، و +20.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AI Dev Agent (AIDEV)

$ 123.73K
--
$ 637.13K
77.68M
400,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ AI Dev Agent هي $ 123.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIDEV يبلغ 77.68M، مع إجمالي عرض 400000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 637.13K.

سجل سعر AI Dev Agent (AIDEV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Dev Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Dev Agent مقابل USD هو $ +0.0007086745 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Dev Agent مقابل USD هو $ +0.0141662656 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Dev Agent مقابل USD هو $ +0.00120807349721141614 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.81%
30 يوم$ +0.0007086745+44.49%
60 يوم$ +0.0141662656+889.37%
90 يوم$ +0.00120807349721141614+313.98%

ما هو AI Dev Agent ( AIDEV )

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر AI Dev Agent (AIDEV)

الموقع الرسمي

توقعات سعر AI Dev Agent (USD)

كم ستكون قيمة AI Dev Agent (AIDEV) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AI Dev Agent (AIDEV) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AI Dev Agent.

تحقق الآن من توقعات سعر AI Dev Agent!

عملة AIDEV إلى العملات المحلية

توكنوميكس AI Dev Agent (AIDEV)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AI Dev Agent (AIDEV) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AIDEV والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول AI Dev Agent (AIDEV)

كم يساوي AI Dev Agent (AIDEV) اليوم؟
سعر AIDEV المباشر في USD هو USD 0.00159284، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AIDEV إلى USD الحالي؟
سعر AIDEV إلى USD الحالي هو $ 0.00159284. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AI Dev Agent ؟
القيمة السوقية لعملة AIDEV هي $ 123.73K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AIDEV؟
العرض المتداول لتوكن AIDEV هو 77.68M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AIDEV؟
حقق AIDEV سعرًا قياسيًا قدره 0.00782371 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AIDEV؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 AIDEV.
ما هو حجم تداول AIDEV؟
حجم تداول AIDEV المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع AIDEV هذا العام؟
قد يرتفع AIDEV هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AIDEV لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات AI Dev Agent (AIDEV) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

