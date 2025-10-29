معلومات سعر AI Dev Agent (AIDEV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00158315 $ 0.00158315 $ 0.00158315 24 ساعة منخفض $ 0.00163912 $ 0.00163912 $ 0.00163912 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00158315$ 0.00158315 $ 0.00158315 24 ساعة مرتفع $ 0.00163912$ 0.00163912 $ 0.00163912 عالية طوال الوقت $ 0.00782371$ 0.00782371 $ 0.00782371 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -2.81% تغير السعر (7 أيام) +20.02% تغير السعر (7 أيام) +20.02%

سعر AI Dev Agent (AIDEV) في الوقت الحقيقي هو $0.00159284. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIDEV بين أدنى سعر $ 0.00158315 وأعلى سعر $ 0.00163912، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIDEV على الإطلاق هو $ 0.00782371، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIDEV +0.52% على مدار الساعة الماضية، -2.81% على مدار 24 ساعة، و +20.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AI Dev Agent (AIDEV)

القيمة السوقية $ 123.73K$ 123.73K $ 123.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 637.13K$ 637.13K $ 637.13K إمداد دورة التداول 77.68M 77.68M 77.68M إجمالي العرض 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AI Dev Agent هي $ 123.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIDEV يبلغ 77.68M، مع إجمالي عرض 400000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 637.13K.