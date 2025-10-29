معلومات سعر AI Analysis Token (AIAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.365144 24 ساعة مرتفع $ 0.371919 عالية طوال الوقت $ 0.918633 أدنى سعر $ 0.21345 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) +0.64% تغير السعر (7 أيام) +5.33%

سعر AI Analysis Token (AIAT) في الوقت الحقيقي هو $0.369306. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIAT بين أدنى سعر $ 0.365144 وأعلى سعر $ 0.371919، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIAT على الإطلاق هو $ 0.918633، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.21345.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIAT +0.39% على مدار الساعة الماضية، +0.64% على مدار 24 ساعة، و +5.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AI Analysis Token (AIAT)

القيمة السوقية $ 40.75M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 184.65M إمداد دورة التداول 110.35M إجمالي العرض 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AI Analysis Token هي $ 40.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIAT يبلغ 110.35M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 184.65M.