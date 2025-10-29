سعر AI Analysis Token المباشر اليوم هو 0.369306 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIAT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر AI Analysis Token المباشر اليوم هو 0.369306 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIAT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار AI Analysis Token

سعر AI Analysis Token (AIAT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AIAT إلى USD:

$0.369306
$0.369306$0.369306
+0.60%1D
USD
مخطط أسعار AI Analysis Token (AIAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:32:11 (UTC+8)

معلومات سعر AI Analysis Token (AIAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.365144
$ 0.365144$ 0.365144
24 ساعة منخفض
$ 0.371919
$ 0.371919$ 0.371919
24 ساعة مرتفع

$ 0.365144
$ 0.365144$ 0.365144

$ 0.371919
$ 0.371919$ 0.371919

$ 0.918633
$ 0.918633$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345$ 0.21345

+0.39%

+0.64%

+5.33%

+5.33%

سعر AI Analysis Token (AIAT) في الوقت الحقيقي هو $0.369306. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIAT بين أدنى سعر $ 0.365144 وأعلى سعر $ 0.371919، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIAT على الإطلاق هو $ 0.918633، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.21345.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIAT +0.39% على مدار الساعة الماضية، +0.64% على مدار 24 ساعة، و +5.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AI Analysis Token (AIAT)

$ 40.75M
$ 40.75M$ 40.75M

--
----

$ 184.65M
$ 184.65M$ 184.65M

110.35M
110.35M 110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AI Analysis Token هي $ 40.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIAT يبلغ 110.35M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 184.65M.

سجل سعر AI Analysis Token (AIAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Analysis Token مقابل USD هو $ +0.0023426 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Analysis Token مقابل USD هو $ +0.0590080819 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Analysis Token مقابل USD هو $ +0.0127802403 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Analysis Token مقابل USD هو $ +0.05001625927346784 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0023426+0.64%
30 يوم$ +0.0590080819+15.98%
60 يوم$ +0.0127802403+3.46%
90 يوم$ +0.05001625927346784+15.66%

ما هو AI Analysis Token ( AIAT )

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

المصدر AI Analysis Token (AIAT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر AI Analysis Token (USD)

كم ستكون قيمة AI Analysis Token (AIAT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AI Analysis Token (AIAT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AI Analysis Token.

تحقق الآن من توقعات سعر AI Analysis Token!

عملة AIAT إلى العملات المحلية

توكنوميكس AI Analysis Token (AIAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AI Analysis Token (AIAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AIAT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول AI Analysis Token (AIAT)

كم يساوي AI Analysis Token (AIAT) اليوم؟
سعر AIAT المباشر في USD هو USD 0.369306، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AIAT إلى USD الحالي؟
سعر AIAT إلى USD الحالي هو $ 0.369306. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AI Analysis Token ؟
القيمة السوقية لعملة AIAT هي $ 40.75M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AIAT؟
العرض المتداول لتوكن AIAT هو 110.35M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AIAT؟
حقق AIAT سعرًا قياسيًا قدره 0.918633 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AIAT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.21345 AIAT.
ما هو حجم تداول AIAT؟
حجم تداول AIAT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع AIAT هذا العام؟
قد يرتفع AIAT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AIAT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:32:11 (UTC+8)

