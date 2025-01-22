سعر Agio (AGIO)
سعر Agio (AGIO) المباشر لليوم هو USD 0.01801162. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.64
- تغيير سعر Agio خلال اليوم هو -2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AGIO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AGIO.
خلال اليوم، كان سعر Agio مقابل USD هو $ -0.00038594284914863 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agio مقابل USD هو $ +0.0077455225 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00038594284914863
|-2.09%
|30 يوم
|$ +0.0077455225
|+43.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-2.09%
+2.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AGIO إلى AUD
A$0.0286384758
|1 AGIO إلى GBP
￡0.014409296
|1 AGIO إلى EUR
€0.017111039
|1 AGIO إلى USD
$0.01801162
|1 AGIO إلى MYR
RM0.0797914766
|1 AGIO إلى TRY
₺0.642114253
|1 AGIO إلى JPY
¥2.8042291178
|1 AGIO إلى RUB
₽1.7763059644
|1 AGIO إلى INR
₹1.5551232708
|1 AGIO إلى IDR
Rp290.5099593286
|1 AGIO إلى PHP
₱1.0513382594
|1 AGIO إلى EGP
￡E.0.9063447184
|1 AGIO إلى BRL
R$0.1087901848
|1 AGIO إلى CAD
C$0.0257566166
|1 AGIO إلى BDT
৳2.1810270658
|1 AGIO إلى NGN
₦27.9248554156
|1 AGIO إلى UAH
₴0.7588295506
|1 AGIO إلى VES
Bs0.9906391
|1 AGIO إلى PKR
Rs4.9948023422
|1 AGIO إلى KZT
₸9.385855182
|1 AGIO إلى THB
฿0.6091529884
|1 AGIO إلى TWD
NT$0.5891600902
|1 AGIO إلى CHF
Fr0.016210458
|1 AGIO إلى HKD
HK$0.1401304036
|1 AGIO إلى MAD
.د.م0.1797559676