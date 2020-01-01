توكنوميكس Agio (AGIO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Agio (AGIO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Agio (AGIO) AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions. الموقع الرسمي: https://www.agioprotocol.co/ الوثيقة البيضاء: https://agio-protocol-1.gitbook.io/agio-docs/ اشتر AGIO الآن!

توكنوميكس Agio (AGIO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Agio (AGIO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 299.39K $ 299.39K $ 299.39K إجمالي العرض: $ 90.41M $ 90.41M $ 90.41M العرض المتداول: $ 27.62M $ 27.62M $ 27.62M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 980.08K $ 980.08K $ 980.08K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02506422 $ 0.02506422 $ 0.02506422 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00697543 $ 0.00697543 $ 0.00697543 السعر الحالي: $ 0.01088028 $ 0.01088028 $ 0.01088028 معرفة المزيد عن سعر Agio (AGIO)

توكنوميكس Agio (AGIO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Agio (AGIO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AGIO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AGIO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AGIO، استكشف السعر المباشر لتوكن AGIO!

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