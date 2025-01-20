سعر AgentXBT (AGXBT)
سعر AgentXBT (AGXBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 89.76K. يتم تحديث سعر AGXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AgentXBT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.47K
- تغيير سعر AgentXBT خلال اليوم هو -47.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.29M
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خلال اليوم، كان سعر AgentXBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgentXBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgentXBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgentXBT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-47.33%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AgentXBT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.19%
-47.33%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions.
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