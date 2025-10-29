سعر Agentic Studio المباشر اليوم هو 0.00394934 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AGENTIC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AGENTIC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Agentic Studio المباشر اليوم هو 0.00394934 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AGENTIC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AGENTIC بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Agentic Studio (AGENTIC)

السعر المباشر لـ 1 AGENTIC إلى USD:

$0.00394934
$0.00394934$0.00394934
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار Agentic Studio (AGENTIC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:03:07 (UTC+8)

معلومات سعر Agentic Studio (AGENTIC) في (USD)

سعر Agentic Studio (AGENTIC) في الوقت الحقيقي هو $0.00394934. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AGENTIC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAGENTIC على الإطلاق هو $ 0.01998756، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00388743.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AGENTIC -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Agentic Studio (AGENTIC)

القيمة السوقية الحالية لـ Agentic Studio هي $ 19.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGENTIC يبلغ 5.00M، مع إجمالي عرض 5000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.75K.

سجل سعر Agentic Studio (AGENTIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agentic Studio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agentic Studio مقابل USD هو $ -0.0006282373 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agentic Studio مقابل USD هو $ -0.0006028912 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agentic Studio مقابل USD هو $ -0.001003344887083487 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0006282373-15.90%
60 يوم$ -0.0006028912-15.26%
90 يوم$ -0.001003344887083487-20.25%

ما هو Agentic Studio ( AGENTIC )

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Agentic Studio (AGENTIC)

توقعات سعر Agentic Studio (USD)

كم ستكون قيمة Agentic Studio (AGENTIC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Agentic Studio (AGENTIC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Agentic Studio.

تحقق الآن من توقعات سعر Agentic Studio!

عملة AGENTIC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Agentic Studio (AGENTIC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Agentic Studio (AGENTIC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AGENTIC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Agentic Studio (AGENTIC)

كم يساوي Agentic Studio (AGENTIC) اليوم؟
سعر AGENTIC المباشر في USD هو USD 0.00394934، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AGENTIC إلى USD الحالي؟
سعر AGENTIC إلى USD الحالي هو $ 0.00394934. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Agentic Studio ؟
القيمة السوقية لعملة AGENTIC هي $ 19.75K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AGENTIC؟
العرض المتداول لتوكن AGENTIC هو 5.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AGENTIC؟
حقق AGENTIC سعرًا قياسيًا قدره 0.01998756 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AGENTIC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00388743 AGENTIC.
ما هو حجم تداول AGENTIC؟
حجم تداول AGENTIC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع AGENTIC هذا العام؟
قد يرتفع AGENTIC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AGENTIC لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

