استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Agentic Studio نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.003949 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Agentic Studio نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.004146 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر AGENTIC هو $ 0.004354 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر AGENTIC هو $ 0.004571 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AGENTIC في عام 2029 هو $ 0.004800 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AGENTIC في عام 2030 هو $ 0.005040 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Agentic Studio نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.008210.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Agentic Studio نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.013373.