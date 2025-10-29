معلومات سعر Agent Hustle (HUSTLE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00447141 24 ساعة مرتفع $ 0.00539267 عالية طوال الوقت $ 0.03724532 أدنى سعر $ 0.00155538 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -13.15% تغير السعر (7 أيام) -7.76%

سعر Agent Hustle (HUSTLE) في الوقت الحقيقي هو $0.00450857. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HUSTLE بين أدنى سعر $ 0.00447141 وأعلى سعر $ 0.00539267، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHUSTLE على الإطلاق هو $ 0.03724532، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00155538.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HUSTLE -0.43% على مدار الساعة الماضية، -13.15% على مدار 24 ساعة، و -7.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Agent Hustle (HUSTLE)

القيمة السوقية $ 4.51M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.51M إمداد دورة التداول 1000.00M إجمالي العرض 999,995,253.6723996

القيمة السوقية الحالية لـ Agent Hustle هي $ 4.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HUSTLE يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999995253.6723996. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.51M.