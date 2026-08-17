سعر Agent Conductor اليوم

السعر المباشر لمشروع Agent Conductor (AC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AC.

يحتل Agent Conductor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,364، مع عرض متداول قدره 99.67B AC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Agent Conductor (AC)

القيمة السوقية $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K إمداد دورة التداول 99.67B 99.67B 99.67B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Agent Conductor هي $ 20.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AC يبلغ 99.67B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.43K.