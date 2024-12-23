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سعر Aether Games (AEG) المباشر لليوم هو USD 0.01049498 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.58M . يتم تحديث سعر AEG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aether Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.14K - تغيير سعر Aether Games خلال اليوم هو -6.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 246.25M

أداء سعر Aether Games (AEG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aether Games مقابل USD هو $ -0.00076065199620946 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aether Games مقابل USD هو $ +0.0073363289 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aether Games مقابل USD هو $ +0.0017386025 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aether Games مقابل USD هو $ -0.002160084342327953 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00076065199620946 -6.75% 30 يوم $ +0.0073363289 +69.90% 60 يوم $ +0.0017386025 +16.57% 90 يوم $ -0.002160084342327953 -17.06%

تحليل سعر Aether Games (AEG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aether Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01046494$ 0.01046494 $ 0.01046494 24 ساعة مرتفع $ 0.01126468$ 0.01126468 $ 0.01126468 عالية طوال الوقت $ 0.343817$ 0.343817 $ 0.343817 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -6.75% تغير السعر (7 أيام) -2.45%

معلومات سوق Aether Games (AEG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: