معلومات سعر AdZilla (ADZILLA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00035487 $ 0.00035487 $ 0.00035487 24 ساعة منخفض $ 0.00037855 $ 0.00037855 $ 0.00037855 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00035487$ 0.00035487 $ 0.00035487 24 ساعة مرتفع $ 0.00037855$ 0.00037855 $ 0.00037855 عالية طوال الوقت $ 0.00038032$ 0.00038032 $ 0.00038032 أدنى سعر $ 0.00011699$ 0.00011699 $ 0.00011699 تغير السعر (1 ساعة) -1.73% تغير السعر (1يوم) -1.52% تغير السعر (7 أيام) +10.50% تغير السعر (7 أيام) +10.50%

سعر AdZilla (ADZILLA) في الوقت الحقيقي هو $0.00036399. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ADZILLA بين أدنى سعر $ 0.00035487 وأعلى سعر $ 0.00037855، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـADZILLA على الإطلاق هو $ 0.00038032، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00011699.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ADZILLA -1.73% على مدار الساعة الماضية، -1.52% على مدار 24 ساعة، و +10.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AdZilla (ADZILLA)

القيمة السوقية $ 363.94K$ 363.94K $ 363.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 363.94K$ 363.94K $ 363.94K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

القيمة السوقية الحالية لـ AdZilla هي $ 363.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ADZILLA يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999931599.874866. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 363.94K.