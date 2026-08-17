سعر Across Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Across Protocol (ACX) اليوم هو $ 0.04121673، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACX الحالي إلى USD هو $ 0.04121673 لكل ACX.

يحتل Across Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,042,896، مع عرض متداول قدره 704.66M ACX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACX بين $ 0.03994726 (أدنى) و$ 0.04141306 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.69، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03124001.

على المدى القصير، تحرك ACX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+3.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 337.82K.

معلومات سوق Across Protocol (ACX)

القيمة السوقية $ 29.04M$ 29.04M $ 29.04M الحجم (24 ساعة) $ 337.82K$ 337.82K $ 337.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.22M$ 41.22M $ 41.22M إمداد دورة التداول 704.66M 704.66M 704.66M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Across Protocol هي $ 29.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 337.82K. العرض المتداول لـ ACX يبلغ 704.66M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.22M.