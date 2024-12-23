سعر achi (ACHI)
سعر achi (ACHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 434.27K. يتم تحديث سعر ACHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق achi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.01K
- تغيير سعر achi خلال اليوم هو -9.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ACHI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ACHI.
خلال اليوم، كان سعر achi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر achi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر achi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر achi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.45%
|30 يوم
|$ 0
|-61.99%
|60 يوم
|$ 0
|-51.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر achi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.93%
-9.45%
-20.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Achi: Unleashing the Fun in Crypto! Join the Achi community, a unique meme project inspired by the beloved dog in dogwifhat. Achi brings humor and creativity to the crypto space, combining the power of blockchain with a playful and engaging mascot. Explore the world of Achi memes, trade limited edition NFTs, and be part of a vibrant community where laughter meets decentralized finance. Embrace the lighter side of crypto with Achi – where every meme has a tokenomics tale!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ACHI إلى AUD
A$--
|1 ACHI إلى GBP
￡--
|1 ACHI إلى EUR
€--
|1 ACHI إلى USD
$--
|1 ACHI إلى MYR
RM--
|1 ACHI إلى TRY
₺--
|1 ACHI إلى JPY
¥--
|1 ACHI إلى RUB
₽--
|1 ACHI إلى INR
₹--
|1 ACHI إلى IDR
Rp--
|1 ACHI إلى PHP
₱--
|1 ACHI إلى EGP
￡E.--
|1 ACHI إلى BRL
R$--
|1 ACHI إلى CAD
C$--
|1 ACHI إلى BDT
৳--
|1 ACHI إلى NGN
₦--
|1 ACHI إلى UAH
₴--
|1 ACHI إلى VES
Bs--
|1 ACHI إلى PKR
Rs--
|1 ACHI إلى KZT
₸--
|1 ACHI إلى THB
฿--
|1 ACHI إلى TWD
NT$--
|1 ACHI إلى CHF
Fr--
|1 ACHI إلى HKD
HK$--
|1 ACHI إلى MAD
.د.م--