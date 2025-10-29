معلومات سعر ABSGLORP (GLORP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -2.62% تغير السعر (7 أيام) +5.54%

سعر ABSGLORP (GLORP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GLORP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGLORP على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GLORP -0.15% على مدار الساعة الماضية، -2.62% على مدار 24 ساعة، و +5.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ABSGLORP (GLORP)

القيمة السوقية $ 46.93K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.93K إمداد دورة التداول 993.32M إجمالي العرض 993,319,009.7638245

القيمة السوقية الحالية لـ ABSGLORP هي $ 46.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GLORP يبلغ 993.32M، مع إجمالي عرض 993319009.7638245. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.93K.