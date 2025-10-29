معلومات سعر ABSCHAD (CHAD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.32% تغير السعر (7 أيام) -22.60%

سعر ABSCHAD (CHAD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CHAD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCHAD على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CHAD -- على مدار الساعة الماضية، -0.32% على مدار 24 ساعة، و -22.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ABSCHAD (CHAD)

القيمة السوقية $ 31.03K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.03K إمداد دورة التداول 992.05M إجمالي العرض 992,051,477.3167694

القيمة السوقية الحالية لـ ABSCHAD هي $ 31.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHAD يبلغ 992.05M، مع إجمالي عرض 992051477.3167694. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.03K.