استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Uranium.io نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 5.058 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Uranium.io نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 5.3109 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر XU3O8 هو $ 5.5764 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر XU3O8 هو $ 5.8552 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XU3O8 في عام 2029 هو $ 6.1480 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XU3O8 في عام 2030 هو $ 6.4554 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Uranium.io نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 10.5152.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Uranium.io نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 17.1281.