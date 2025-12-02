سعر Warplet اليوم

السعر المباشر لمشروع Warplet (WARP) اليوم هو $ 0.000008139، مع تغير بنسبة 9.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WARP الحالي إلى USD هو $ 0.000008139 لكل WARP.

يحتل Warplet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- WARP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WARP بين $ 0.000008093 (أدنى) و$ 0.000009332 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك WARP بمقدار -0.49% خلال الساعة الماضية و-8.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.44K.

معلومات سوق Warplet (WARP)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Warplet هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.44K. العرض المتداول لـ WARP يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.