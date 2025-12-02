البورصةDEX+
سعر Warplet المباشر اليوم هو 0.000008139 USD. القيمة السوقية لـ WARP هي -- USD. تابع تحديثات أسعار WARP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!

السعر المباشر لـ 1 WARP إلى USD:

$0.000008139
$0.000008139$0.000008139
-9.24%1D
USD
مخطط أسعار Warplet (WARP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-12-06 05:56:24 (UTC+8)

سعر Warplet اليوم

السعر المباشر لمشروع Warplet (WARP) اليوم هو $ 0.000008139، مع تغير بنسبة 9.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WARP الحالي إلى USD هو $ 0.000008139 لكل WARP.

يحتل Warplet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- WARP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WARP بين $ 0.000008093 (أدنى) و$ 0.000009332 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك WARP بمقدار -0.49% خلال الساعة الماضية و-8.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.44K.

معلومات سوق Warplet (WARP)

--
----

$ 54.44K
$ 54.44K$ 54.44K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Warplet هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.44K. العرض المتداول لـ WARP يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Warplet بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
24 ساعة منخفض
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
24 ساعة مرتفع

$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093

$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332

--
----

--
----

-0.49%

-9.24%

-8.81%

-8.81%

سجل سعر Warplet (WARP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Warplet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000082861-9.24%
30 يوم$ -0.000010701-56.80%
60 يوم$ -0.000011861-59.31%
90 يوم$ -0.000011861-59.31%
تغير سعر Warplet اليوم

سجل اليوم WARP تغيرًا $ -0.00000082861 (-9.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Warplet لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000010701 (-56.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Warplet لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WARP تغييرًا في $ -0.000011861 (-59.31%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Warplet لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000011861 (-59.31%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Warplet (WARP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Warplet.

تحليل AI لـ Warplet

رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Warplet واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Warplet؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية على أسعار رموز واربلت (WARP):

1. المعنويات السوقية والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة في البورصات
3. فائدة الرمز واعتماده داخل منظومة واربلت
4. إعلانات الشراكات والتطورات المتعلقة بالمشروع
5. الاقتصاديات الخاصة بالرمز، بما في ذلك آليات العرض ومكافآت الحفظ
6. الأخبار التنظيمية التي تؤثر على مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi)
7. المنافسة من رموز مماثلة في مجال الألعاب القائمة على البلوك تشين أو الرموز الخاصة بعالم الميتافيرس
8. نمو المجتمع والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
9. أنماط التحليل الفني وتحركات كبار المستثمرين
10. الظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على الأصول الخطرة

توقعات أسعار Warplet

Warplet (WARP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WARP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
Warplet (WARP) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Warplet نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

ما هو Warplet ( WARP )

توكن WARP هو تميمة Farcaster، وهو يمزج بين ثقافة ميم Clanker مع هوية المجتمع والتواجد في الدردشة.

Warplet المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Warplet، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Warplet

كم سيبلغ سعر 1 Warplet في عام 2030؟
إذا قام Warplet بالنمو بمعدل سنوي قدره %5، فمن المتوقع أن يصل قيمته التقديرية إلى حوالي --$ بحلول عام 2026، و --$ بحلول عام 2030، و --$ بحلول عام 2035، و --$ بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو نمو مركب ثابت، مع أن السعر المستقبلي الفعلي سيعتمد على مدى تبني السوق، والتطورات التنظيمية، والظروف الاقتصادية الكلية. يمكنك الاطلاع على جدول التوقعات الكامل أدناه للحصول على تحليل سنوي مفصل لأسعار Warplet المحتملة وROI المتوقع.
آخر تحديث للصفحة: 2025-12-06 05:56:24 (UTC+8)

تحديثات Warplet (WARP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
12-05 20:29:54سياسة العملة
إجماع عالٍ على رفع سعر الفائدة من بنك اليابان في ديسمبر، وأعلى سعر فائدة منذ 30 عامًا على وشك الهبوط
12-05 15:24:33تحديثات المجال
مؤسس مشارك في Solana: إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة سيستمر في الارتفاع، لتتحول في النهاية إلى معركة على حصة سوق البلوكتشين
12-04 09:24:58تحديثات المجال
عودة انتعاش سوق العملات المشفرة، وتدفقات رأس المال إلى ETF تصل إلى 1.1 مليار دولار، محققة أعلى مستوى في 7 أسابيع
12-03 18:46:22سياسة العملة
تشريع جديد في المملكة المتحدة: دمج العملات المشفرة في نظام حماية "الممتلكات الشخصية"
12-03 10:11:55تحديثات المجال
سوق العملات المشفرة يُظهر انتعاشًا مع مكاسب واسعة النطاق، وارتفاع SUI وPENGU بأكثر من 20%
12-03 06:23:37تحديثات المجال
تمت تصفية 376 مليون دولار في السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها من الصفقات القصيرة

أهم الأخبار

انهيار البيتكوين وصعود الفضة مع احتمال خفض الفائدة

December 2, 2025

قوة اليوان في 2025 وتأثيرها على سوق العملات المشفرة

December 2, 2025

فانغارد ترفع الحظر عن العملات الرقمية وتسمح بتداول صناديق منظمة

December 2, 2025
المزيد

اكتشف المزيد عن Warplet

WARP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WARP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WARP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Warplet (WARP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Warplet المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWARP
$0.000008139
$0.000008139$0.000008139
-9.18%
0.00% (USDT)

