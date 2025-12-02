سعر Warplet المباشر اليوم هو 0.000008139 USD. القيمة السوقية لـ WARP هي -- USD. تابع تحديثات أسعار WARP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!سعر Warplet المباشر اليوم هو 0.000008139 USD. القيمة السوقية لـ WARP هي -- USD. تابع تحديثات أسعار WARP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!
السعر المباشر لمشروع Warplet (WARP) اليوم هو $ 0.000008139، مع تغير بنسبة 9.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WARP الحالي إلى USD هو $ 0.000008139 لكل WARP.
يحتل Warplet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- WARP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WARP بين $ 0.000008093 (أدنى) و$ 0.000009332 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك WARP بمقدار -0.49% خلال الساعة الماضية و-8.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.44K.
معلومات سوق Warplet (WARP)
$ 54.44K
$ 0.00
القيمة السوقية الحالية لـ Warplet هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.44K. العرض المتداول لـ WARP يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.
سجل سعر Warplet بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
سجل سعر Warplet (WARP) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Warplet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00000082861
-9.24%
30 يوم
$ -0.000010701
-56.80%
60 يوم
$ -0.000011861
-59.31%
90 يوم
$ -0.000011861
-59.31%
تغير سعر Warplet اليوم
سجل اليوم WARP تغيرًا $ -0.00000082861 (-9.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Warplet لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000010701 (-56.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Warplet لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WARP تغييرًا في $ -0.000011861 (-59.31%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Warplet لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000011861 (-59.31%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Warplet (WARP)؟
رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Warplet واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Warplet؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية على أسعار رموز واربلت (WARP):
1. المعنويات السوقية والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة 2. حجم التداول والسيولة في البورصات 3. فائدة الرمز واعتماده داخل منظومة واربلت 4. إعلانات الشراكات والتطورات المتعلقة بالمشروع 5. الاقتصاديات الخاصة بالرمز، بما في ذلك آليات العرض ومكافآت الحفظ 6. الأخبار التنظيمية التي تؤثر على مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) 7. المنافسة من رموز مماثلة في مجال الألعاب القائمة على البلوك تشين أو الرموز الخاصة بعالم الميتافيرس 8. نمو المجتمع والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي 9. أنماط التحليل الفني وتحركات كبار المستثمرين 10. الظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على الأصول الخطرة
توقعات أسعار Warplet
Warplet (WARP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WARP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
Warplet (WARP) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Warplet نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل ترغب بمعرفة سعر Warplet المتوقع في الفترة 2025-2026؟ تفضل بزيارة صفحة توقعات الأسعار للاطلاع على توقعات أسعار WARP للفترة 2025-2026 بالنقر على توقعات أسعار Warplet.
كيفية شراء واستثمار Warplet
هل أنت مستعد للبدء مع Warplet؟ شراء WARP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Warplet. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Warplet (WARP).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Warplet فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Warplet
يسمح لك امتلاك Warplet بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
استكشف سوق MEXC الفوري
تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.
تداول العقود الآجلة
تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.
MEXC Launchpool
قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.
تداول ما قبل السوق MEXC
قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.
التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC
شراء Warplet (WARP) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
إذا قام Warplet بالنمو بمعدل سنوي قدره %5، فمن المتوقع أن يصل قيمته التقديرية إلى حوالي --$ بحلول عام 2026، و --$ بحلول عام 2030، و --$ بحلول عام 2035، و --$ بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو نمو مركب ثابت، مع أن السعر المستقبلي الفعلي سيعتمد على مدى تبني السوق، والتطورات التنظيمية، والظروف الاقتصادية الكلية. يمكنك الاطلاع على جدول التوقعات الكامل أدناه للحصول على تحليل سنوي مفصل لأسعار Warplet المحتملة وROI المتوقع.
كم سعر Warplet اليوم؟
سعر Warplet اليوم هو $ 0.000008139. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Warplet استثمارًا جيدًا؟
لا تزال Warplet عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في WARP، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Warplet؟
تم تداول Warplet بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Warplet؟
يتم تحديث سعر WARP المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Warplet بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر WARP لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Warplet؟
يتأثر سعر WARP بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ WARP على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج WARP/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Warplet ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Warplet هذا العام؟
قد يرتفع سعر Warplet هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Warplet (WARP) لمزيد من التحليل المتعمق.
