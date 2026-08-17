سعر WAR اليوم

السعر المباشر لمشروع WAR (WAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAR.

يحتل WAR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 478,813، مع عرض متداول قدره 999.99M WAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04478671، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAR بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-8.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق WAR (WAR)

القيمة السوقية $ 478.81K$ 478.81K $ 478.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 478.81K$ 478.81K $ 478.81K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,988,289.524315 999,988,289.524315 999,988,289.524315

القيمة السوقية الحالية لـ WAR هي $ 478.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAR يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999988289.524315. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 478.81K.