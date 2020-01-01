توكنوميكس Decentralized USD (USDD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Decentralized USD (USDD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Decentralized USD (USDD) USDD 2.0 هي عملة مستقرة لامركزية قائمة على الأمان والشفافية والاستقرار. تجمع بين التصفية الآمنة، وتعديلات الضمان الديناميكية، وإدارة المخاطر المتقدمة للحفاظ على ربطها بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1. بفضل الإفراط في الضمانات والحوكمة المجتمعية، يحتفظ المستخدمون بالسيطرة الكاملة على أصولهم ضمن نظام شفاف وقابل للتدقيق. الموقع الرسمي: https://usdd.io/ الوثيقة البيضاء: https://usdd.network/USDD-en.pdf مستكشف الكتل: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz اشتر USDD الآن!

توكنوميكس Decentralized USD (USDD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Decentralized USD (USDD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 579.31M $ 579.31M $ 579.31M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 579.31M $ 579.31M $ 579.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 السعر الحالي: $ 1 $ 1 $ 1 معرفة المزيد عن سعر Decentralized USD (USDD)

توكنوميكس Decentralized USD (USDD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Decentralized USD (USDD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDD، استكشف السعر المباشر لتوكن USDD!

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