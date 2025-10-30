استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Taiwan Semiconductor نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 306.15 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Taiwan Semiconductor نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 321.4575 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر TSMON هو $ 337.5303 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر TSMON هو $ 354.4068 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TSMON في عام 2029 هو $ 372.1272 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TSMON في عام 2030 هو $ 390.7336 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Taiwan Semiconductor نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 636.4638.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Taiwan Semiconductor نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,036.7325.