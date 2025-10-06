سعر Titans Tap المباشر اليوم هو 0.000992 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TIT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TIT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Titans Tap المباشر اليوم هو 0.000992 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TIT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TIT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TIT

معلومات سعر TIT

الوثيقة البيضاء لـ TIT

الموقع الرسمي لـ TIT

اقتصاد توكن TIT

توقعات سعر TIT

سجل TIT

دليل شراء TIT

محول عملة TIT إلى الفيات

TIT العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Titans Tap

Titans Tap السعر(TIT)

السعر المباشر لـ 1 TIT إلى USD:

$0.000992
$0.000992$0.000992
-0.80%1D
USD
مخطط أسعار Titans Tap (TIT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:45:37 (UTC+8)

معلومات سعر Titans Tap (TIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000777
$ 0.000777$ 0.000777
24 ساعة منخفض
$ 0.001275
$ 0.001275$ 0.001275
24 ساعة مرتفع

$ 0.000777
$ 0.000777$ 0.000777

$ 0.001275
$ 0.001275$ 0.001275

$ 0.023428722155694283
$ 0.023428722155694283$ 0.023428722155694283

$ 0.001000455808421485
$ 0.001000455808421485$ 0.001000455808421485

0.00%

-0.80%

-22.26%

-22.26%

سعر Titans Tap (TIT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.000992. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TIT بين أدنى سعر $ 0.000777 وأعلى سعر $ 0.001275، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTIT على الإطلاق هو $ 0.023428722155694283، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.001000455808421485.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TIT 0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.80% على مدار 24 ساعة، و -22.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Titans Tap (TIT)

No.9102

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 32.00K
$ 32.00K$ 32.00K

$ 79.36M
$ 79.36M$ 79.36M

0.00
0.00 0.00

80,000,000,000
80,000,000,000 80,000,000,000

79,999,996,900
79,999,996,900 79,999,996,900

0.00%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Titans Tap هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 32.00K. العرض المتداول لـ TIT يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 79999996900. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.36M.

سجل سعر Titans Tap (TIT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Titans Tap لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000008-0.80%
30 يوم$ -0.001283-56.40%
60 يوم$ -0.003462-77.73%
90 يوم$ -0.004008-80.16%
تغير سعر Titans Tap اليوم

سجل اليوم TIT تغيرًا $ -0.000008 (-0.80%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Titans Tap لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001283 (-56.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Titans Tap لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TIT تغييرًا في $ -0.003462 (-77.73%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Titans Tap لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004008 (-80.16%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Titans Tap (TIT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Titans Tap.

ما هو Titans Tap ( TIT )

مشروع Titan’s Tap هي لعبة تقمص أدوار خاملة من نوع Web3.0، مبنية على تقنية بلوكتشين، تجمع بين الأساطير اليونانية ونموذج "اجمع لتربح". يجمع اللاعبون قوى إلهية، ويخوضون معارك عبر قصص مترابطة، ويكسبون توكنات TIT مع امتلاكهم أصولًا داخل اللعبة.

متوفر Titans Tap على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Titans Tap الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TITلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Titans Tap على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Titans Tap سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Titans Tap (USD)

كم ستكون قيمة Titans Tap (TIT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Titans Tap (TIT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Titans Tap.

تحقق الآن من توقعات سعر Titans Tap!

توكنوميكس Titans Tap (TIT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Titans Tap (TIT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TIT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Titans Tap ( TIT )

هل تبحث عن كيفية شراء Titans Tap؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Titans Tap على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TIT إلى العملات المحلية

1 Titans Tap (TIT) إلى VND
26.10448
1 Titans Tap (TIT) إلى AUD
A$0.00149792
1 Titans Tap (TIT) إلى GBP
0.000744
1 Titans Tap (TIT) إلى EUR
0.0008432
1 Titans Tap (TIT) إلى USD
$0.000992
1 Titans Tap (TIT) إلى MYR
RM0.00415648
1 Titans Tap (TIT) إلى TRY
0.0416144
1 Titans Tap (TIT) إلى JPY
¥0.150784
1 Titans Tap (TIT) إلى ARS
ARS$1.460968
1 Titans Tap (TIT) إلى RUB
0.078864
1 Titans Tap (TIT) إلى INR
0.08750432
1 Titans Tap (TIT) إلى IDR
Rp16.53332672
1 Titans Tap (TIT) إلى PHP
0.05829984
1 Titans Tap (TIT) إلى EGP
￡E.0.04699104
1 Titans Tap (TIT) إلى BRL
R$0.00531712
1 Titans Tap (TIT) إلى CAD
C$0.00137888
1 Titans Tap (TIT) إلى BDT
0.12144064
1 Titans Tap (TIT) إلى NGN
1.4439552
1 Titans Tap (TIT) إلى COP
$3.8153808
1 Titans Tap (TIT) إلى ZAR
R.0.01699296
1 Titans Tap (TIT) إلى UAH
0.04177312
1 Titans Tap (TIT) إلى TZS
T.Sh.2.4433456
1 Titans Tap (TIT) إلى VES
Bs0.215264
1 Titans Tap (TIT) إلى CLP
$0.933472
1 Titans Tap (TIT) إلى PKR
Rs0.28125184
1 Titans Tap (TIT) إلى KZT
0.52934112
1 Titans Tap (TIT) إلى THB
฿0.03198208
1 Titans Tap (TIT) إلى TWD
NT$0.03032544
1 Titans Tap (TIT) إلى AED
د.إ0.00364064
1 Titans Tap (TIT) إلى CHF
Fr0.00078368
1 Titans Tap (TIT) إلى HKD
HK$0.00770784
1 Titans Tap (TIT) إلى AMD
֏0.38007488
1 Titans Tap (TIT) إلى MAD
.د.م0.00915616
1 Titans Tap (TIT) إلى MXN
$0.01829248
1 Titans Tap (TIT) إلى SAR
ريال0.00371008
1 Titans Tap (TIT) إلى ETB
Br0.15045664
1 Titans Tap (TIT) إلى KES
KSh0.12815648
1 Titans Tap (TIT) إلى JOD
د.أ0.000703328
1 Titans Tap (TIT) إلى PLN
0.00360096
1 Titans Tap (TIT) إلى RON
лв0.00432512
1 Titans Tap (TIT) إلى SEK
kr0.00928512
1 Titans Tap (TIT) إلى BGN
лв0.00166656
1 Titans Tap (TIT) إلى HUF
Ft0.33109984
1 Titans Tap (TIT) إلى CZK
0.02072288
1 Titans Tap (TIT) إلى KWD
د.ك0.000303552
1 Titans Tap (TIT) إلى ILS
0.003224
1 Titans Tap (TIT) إلى BOB
Bs0.00685472
1 Titans Tap (TIT) إلى AZN
0.0016864
1 Titans Tap (TIT) إلى TJS
SM0.00916608
1 Titans Tap (TIT) إلى GEL
0.00269824
1 Titans Tap (TIT) إلى AOA
Kz0.90427744
1 Titans Tap (TIT) إلى BHD
.د.ب0.000372992
1 Titans Tap (TIT) إلى BMD
$0.000992
1 Titans Tap (TIT) إلى DKK
kr0.00635872
1 Titans Tap (TIT) إلى HNL
L0.02612928
1 Titans Tap (TIT) إلى MUR
0.04514592
1 Titans Tap (TIT) إلى NAD
$0.01713184
1 Titans Tap (TIT) إلى NOK
kr0.00990016
1 Titans Tap (TIT) إلى NZD
$0.00170624
1 Titans Tap (TIT) إلى PAB
B/.0.000992
1 Titans Tap (TIT) إلى PGK
K0.00417632
1 Titans Tap (TIT) إلى QAR
ر.ق0.00361088
1 Titans Tap (TIT) إلى RSD
дин.0.099944
1 Titans Tap (TIT) إلى UZS
soʻm11.95180448
1 Titans Tap (TIT) إلى ALL
L0.08240544
1 Titans Tap (TIT) إلى ANG
ƒ0.00177568
1 Titans Tap (TIT) إلى AWG
ƒ0.0017856
1 Titans Tap (TIT) إلى BBD
$0.001984
1 Titans Tap (TIT) إلى BAM
KM0.00165664
1 Titans Tap (TIT) إلى BIF
Fr2.925408
1 Titans Tap (TIT) إلى BND
$0.00127968
1 Titans Tap (TIT) إلى BSD
$0.000992
1 Titans Tap (TIT) إلى JMD
$0.15919616
1 Titans Tap (TIT) إلى KHR
3.999992
1 Titans Tap (TIT) إلى KMF
Fr0.417632
1 Titans Tap (TIT) إلى LAK
21.56521696
1 Titans Tap (TIT) إلى LKR
රු0.30215328
1 Titans Tap (TIT) إلى MDL
L0.01682432
1 Titans Tap (TIT) إلى MGA
Ar4.42856576
1 Titans Tap (TIT) إلى MOP
P0.00794592
1 Titans Tap (TIT) إلى MVR
0.0151776
1 Titans Tap (TIT) إلى MWK
MK1.72222112
1 Titans Tap (TIT) إلى MZN
MT0.0633888
1 Titans Tap (TIT) إلى NPR
रु0.1401696
1 Titans Tap (TIT) إلى PYG
7.035264
1 Titans Tap (TIT) إلى RWF
Fr1.441376
1 Titans Tap (TIT) إلى SBD
$0.00815424
1 Titans Tap (TIT) إلى SCR
0.01376896
1 Titans Tap (TIT) إلى SRD
$0.03922368
1 Titans Tap (TIT) إلى SVC
$0.00868
1 Titans Tap (TIT) إلى SZL
L0.01713184
1 Titans Tap (TIT) إلى TMT
m0.003472
1 Titans Tap (TIT) إلى TND
د.ت0.002912512
1 Titans Tap (TIT) إلى TTD
$0.00673568
1 Titans Tap (TIT) إلى UGX
Sh3.456128
1 Titans Tap (TIT) إلى XAF
Fr0.558496
1 Titans Tap (TIT) إلى XCD
$0.0026784
1 Titans Tap (TIT) إلى XOF
Fr0.558496
1 Titans Tap (TIT) إلى XPF
Fr0.101184
1 Titans Tap (TIT) إلى BWP
P0.01411616
1 Titans Tap (TIT) إلى BZD
$0.00199392
1 Titans Tap (TIT) إلى CVE
$0.09391264
1 Titans Tap (TIT) إلى DJF
Fr0.176576
1 Titans Tap (TIT) إلى DOP
$0.06354752
1 Titans Tap (TIT) إلى DZD
د.ج0.1288608
1 Titans Tap (TIT) إلى FJD
$0.002232
1 Titans Tap (TIT) إلى GNF
Fr8.62544
1 Titans Tap (TIT) إلى GTQ
Q0.00759872
1 Titans Tap (TIT) إلى GYD
$0.20774464
1 Titans Tap (TIT) إلى ISK
kr0.122016

Titans Tap المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Titans Tap، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Titans Tap الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Titans Tap

كم يساوي Titans Tap (TIT) اليوم؟
سعر TIT المباشر في USD هو USD 0.000992، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TIT إلى USD الحالي؟
سعر TIT إلى USD الحالي هو $ 0.000992. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Titans Tap ؟
القيمة السوقية لعملة TIT هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TIT؟
العرض المتداول لتوكن TIT هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TIT؟
حقق TIT سعرًا قياسيًا قدره 0.023428722155694283 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TIT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.001000455808421485 TIT.
ما هو حجم تداول TIT؟
حجم تداول TIT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 32.00K USD.
هل سترتفع TIT هذا العام؟
قد يرتفع TIT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TIT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:45:37 (UTC+8)

تحديثات Titans Tap (TIT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TIT إلى USD

المبلغ

TIT
TIT
USD
USD

1 TIT = 0.000992 USD

تداول TIT

/USDTTIT
$0.000992
$0.000992$0.000992
-0.80%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,263.94
$113,263.94$113,263.94

-1.20%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,013.93
$4,013.93$4,013.93

-2.02%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04679
$0.04679$0.04679

+0.75%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.17
$195.17$195.17

-1.87%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4403
$3.4403$3.4403

-10.81%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,013.93
$4,013.93$4,013.93

-2.02%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,263.94
$113,263.94$113,263.94

-1.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.17
$195.17$195.17

-1.87%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6246
$2.6246$2.6246

-0.43%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19383
$0.19383$0.19383

-2.97%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.309
$2.309$2.309

+207.86%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000198
$0.0000000198$0.0000000198

+130.23%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001800
$0.00001800$0.00001800

+176.92%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008830
$0.0008830$0.0008830

+91.66%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000082
$0.0000000000000000082$0.0000000000000000082

+82.22%