سعر Switchboard المباشر اليوم هو 0.10006 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SWTCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SWTCH بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Switchboard

Switchboard السعر(SWTCH)

السعر المباشر لـ 1 SWTCH إلى USD:

$0.10004
$0.10004
-7.81%1D
USD
مخطط أسعار Switchboard (SWTCH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:44:22 (UTC+8)

معلومات سعر Switchboard (SWTCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09927
$ 0.09927
24 ساعة منخفض
$ 0.12337
$ 0.12337
24 ساعة مرتفع

$ 0.09927
$ 0.09927

$ 0.12337
$ 0.12337

$ 0.20357481128794683
$ 0.20357481128794683

$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896

-1.04%

-7.81%

+15.83%

+15.83%

سعر Switchboard (SWTCH) في الوقت الحقيقي هو $ 0.10006. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SWTCH بين أدنى سعر $ 0.09927 وأعلى سعر $ 0.12337، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSWTCH على الإطلاق هو $ 0.20357481128794683، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.051817999385382896.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SWTCH -1.04% على مدار الساعة الماضية، -7.81% على مدار 24 ساعة، و +15.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Switchboard (SWTCH)

No.928

$ 17.17M
$ 17.17M

$ 176.52K
$ 176.52K

$ 100.06M
$ 100.06M

171.61M
171.61M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

17.16%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Switchboard هي $ 17.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 176.52K. العرض المتداول لـ SWTCH يبلغ 171.61M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.06M.

سجل سعر Switchboard (SWTCH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Switchboard لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.008475-7.81%
30 يوم$ +0.04152+70.92%
60 يوم$ +0.06006+150.15%
90 يوم$ +0.06006+150.15%
تغير سعر Switchboard اليوم

سجل اليوم SWTCH تغيرًا $ -0.008475 (-7.81%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Switchboard لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.04152 (+70.92%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Switchboard لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SWTCH تغييرًا في $ +0.06006 (+150.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Switchboard لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.06006 (+150.15%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Switchboard (SWTCH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Switchboard.

ما هو Switchboard ( SWTCH )

مشروع Switchboard هو كل شيء، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء موجزات بيانات سريعة وقابلة للتخصيص وقابلة للتحقق دون إذن لتطبيقات web3 وDeFi.

متوفر Switchboard على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Switchboard الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SWTCHلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Switchboard على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Switchboard سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Switchboard (USD)

كم ستكون قيمة Switchboard (SWTCH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Switchboard (SWTCH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Switchboard.

تحقق الآن من توقعات سعر Switchboard!

توكنوميكس Switchboard (SWTCH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Switchboard (SWTCH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SWTCH والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Switchboard ( SWTCH )

هل تبحث عن كيفية شراء Switchboard؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Switchboard على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SWTCH إلى العملات المحلية

1 Switchboard (SWTCH) إلى VND
2,633.0789
1 Switchboard (SWTCH) إلى AUD
A$0.1510906
1 Switchboard (SWTCH) إلى GBP
0.075045
1 Switchboard (SWTCH) إلى EUR
0.085051
1 Switchboard (SWTCH) إلى USD
$0.10006
1 Switchboard (SWTCH) إلى MYR
RM0.4192514
1 Switchboard (SWTCH) إلى TRY
4.197517
1 Switchboard (SWTCH) إلى JPY
¥15.20912
1 Switchboard (SWTCH) إلى ARS
ARS$147.363365
1 Switchboard (SWTCH) إلى RUB
7.9287544
1 Switchboard (SWTCH) إلى INR
8.8272932
1 Switchboard (SWTCH) إلى IDR
Rp1,667.6659996
1 Switchboard (SWTCH) إلى PHP
5.878525
1 Switchboard (SWTCH) إلى EGP
￡E.4.7418434
1 Switchboard (SWTCH) إلى BRL
R$0.535321
1 Switchboard (SWTCH) إلى CAD
C$0.1390834
1 Switchboard (SWTCH) إلى BDT
12.2493452
1 Switchboard (SWTCH) إلى NGN
145.647336
1 Switchboard (SWTCH) إلى COP
$384.845769
1 Switchboard (SWTCH) إلى ZAR
R.1.7140278
1 Switchboard (SWTCH) إلى UAH
4.2135266
1 Switchboard (SWTCH) إلى TZS
T.Sh.246.452783
1 Switchboard (SWTCH) إلى VES
Bs21.71302
1 Switchboard (SWTCH) إلى CLP
$94.15646
1 Switchboard (SWTCH) إلى PKR
Rs28.3690112
1 Switchboard (SWTCH) إلى KZT
53.3930166
1 Switchboard (SWTCH) إلى THB
฿3.2279356
1 Switchboard (SWTCH) إلى TWD
NT$3.0588342
1 Switchboard (SWTCH) إلى AED
د.إ0.3672202
1 Switchboard (SWTCH) إلى CHF
Fr0.0790474
1 Switchboard (SWTCH) إلى HKD
HK$0.7774662
1 Switchboard (SWTCH) إلى AMD
֏38.3369884
1 Switchboard (SWTCH) إلى MAD
.د.م0.9235538
1 Switchboard (SWTCH) إلى MXN
$1.8451064
1 Switchboard (SWTCH) إلى SAR
ريال0.3742244
1 Switchboard (SWTCH) إلى ETB
Br15.1761002
1 Switchboard (SWTCH) إلى KES
KSh12.9267514
1 Switchboard (SWTCH) إلى JOD
د.أ0.07094254
1 Switchboard (SWTCH) إلى PLN
0.3632178
1 Switchboard (SWTCH) إلى RON
лв0.4362616
1 Switchboard (SWTCH) إلى SEK
kr0.9365616
1 Switchboard (SWTCH) إلى BGN
лв0.1681008
1 Switchboard (SWTCH) إلى HUF
Ft33.3970262
1 Switchboard (SWTCH) إلى CZK
2.0902534
1 Switchboard (SWTCH) إلى KWD
د.ك0.03061836
1 Switchboard (SWTCH) إلى ILS
0.325195
1 Switchboard (SWTCH) إلى BOB
Bs0.6914146
1 Switchboard (SWTCH) إلى AZN
0.170102
1 Switchboard (SWTCH) إلى TJS
SM0.9245544
1 Switchboard (SWTCH) إلى GEL
0.2721632
1 Switchboard (SWTCH) إلى AOA
Kz91.2116942
1 Switchboard (SWTCH) إلى BHD
.د.ب0.03762256
1 Switchboard (SWTCH) إلى BMD
$0.10006
1 Switchboard (SWTCH) إلى DKK
kr0.6413846
1 Switchboard (SWTCH) إلى HNL
L2.6355804
1 Switchboard (SWTCH) إلى MUR
4.5537306
1 Switchboard (SWTCH) إلى NAD
$1.7280362
1 Switchboard (SWTCH) إلى NOK
kr0.9985988
1 Switchboard (SWTCH) إلى NZD
$0.1721032
1 Switchboard (SWTCH) إلى PAB
B/.0.10006
1 Switchboard (SWTCH) إلى PGK
K0.4212526
1 Switchboard (SWTCH) إلى QAR
ر.ق0.3642184
1 Switchboard (SWTCH) إلى RSD
дин.10.081045
1 Switchboard (SWTCH) إلى UZS
soʻm1,205.5418914
1 Switchboard (SWTCH) إلى ALL
L8.3119842
1 Switchboard (SWTCH) إلى ANG
ƒ0.1791074
1 Switchboard (SWTCH) إلى AWG
ƒ0.180108
1 Switchboard (SWTCH) إلى BBD
$0.20012
1 Switchboard (SWTCH) إلى BAM
KM0.1671002
1 Switchboard (SWTCH) إلى BIF
Fr295.07694
1 Switchboard (SWTCH) إلى BND
$0.1290774
1 Switchboard (SWTCH) إلى BSD
$0.10006
1 Switchboard (SWTCH) إلى JMD
$16.0576288
1 Switchboard (SWTCH) إلى KHR
403.466935
1 Switchboard (SWTCH) إلى KMF
Fr42.12526
1 Switchboard (SWTCH) إلى LAK
2,175.2173478
1 Switchboard (SWTCH) إلى LKR
රු30.4772754
1 Switchboard (SWTCH) إلى MDL
L1.6970176
1 Switchboard (SWTCH) إلى MGA
Ar446.6958568
1 Switchboard (SWTCH) إلى MOP
P0.8014806
1 Switchboard (SWTCH) إلى MVR
1.530918
1 Switchboard (SWTCH) إلى MWK
MK173.7151666
1 Switchboard (SWTCH) إلى MZN
MT6.393834
1 Switchboard (SWTCH) إلى NPR
रु14.138478
1 Switchboard (SWTCH) إلى PYG
709.62552
1 Switchboard (SWTCH) إلى RWF
Fr145.38718
1 Switchboard (SWTCH) إلى SBD
$0.8224932
1 Switchboard (SWTCH) إلى SCR
1.3888328
1 Switchboard (SWTCH) إلى SRD
$3.9563724
1 Switchboard (SWTCH) إلى SVC
$0.875525
1 Switchboard (SWTCH) إلى SZL
L1.7280362
1 Switchboard (SWTCH) إلى TMT
m0.35021
1 Switchboard (SWTCH) إلى TND
د.ت0.29377616
1 Switchboard (SWTCH) إلى TTD
$0.6794074
1 Switchboard (SWTCH) إلى UGX
Sh348.60904
1 Switchboard (SWTCH) إلى XAF
Fr56.33378
1 Switchboard (SWTCH) إلى XCD
$0.270162
1 Switchboard (SWTCH) إلى XOF
Fr56.33378
1 Switchboard (SWTCH) إلى XPF
Fr10.20612
1 Switchboard (SWTCH) إلى BWP
P1.4238538
1 Switchboard (SWTCH) إلى BZD
$0.2011206
1 Switchboard (SWTCH) إلى CVE
$9.4726802
1 Switchboard (SWTCH) إلى DJF
Fr17.81068
1 Switchboard (SWTCH) إلى DOP
$6.4098436
1 Switchboard (SWTCH) إلى DZD
د.ج12.997794
1 Switchboard (SWTCH) إلى FJD
$0.225135
1 Switchboard (SWTCH) إلى GNF
Fr870.0217
1 Switchboard (SWTCH) إلى GTQ
Q0.7664596
1 Switchboard (SWTCH) إلى GYD
$20.9545652
1 Switchboard (SWTCH) إلى ISK
kr12.30738

Switchboard المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Switchboard، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Switchboard الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Switchboard

كم يساوي Switchboard (SWTCH) اليوم؟
سعر SWTCH المباشر في USD هو USD 0.10006، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SWTCH إلى USD الحالي؟
سعر SWTCH إلى USD الحالي هو $ 0.10006. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Switchboard ؟
القيمة السوقية لعملة SWTCH هي $ 17.17M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SWTCH؟
العرض المتداول لتوكن SWTCH هو 171.61M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SWTCH؟
حقق SWTCH سعرًا قياسيًا قدره 0.20357481128794683 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SWTCH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.051817999385382896 SWTCH.
ما هو حجم تداول SWTCH؟
حجم تداول SWTCH المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 176.52K USD.
هل سترتفع SWTCH هذا العام؟
قد يرتفع SWTCH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SWTCH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:44:22 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة SWTCH إلى USD

المبلغ

SWTCH
SWTCH
USD
USD

1 SWTCH = 0.10006 USD

تداول SWTCH

/USDTSWTCH
$0.10004
$0.10004
-7.72%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

$113,282.73

$4,020.53

$0.04643

$195.47

$3.4492

$4,020.53

$113,282.73

$195.47

$2.6305

$0.19408

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.321

$0.0000000236

$0.00001449

$0.004500

$0.0008776

