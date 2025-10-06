سعر Sogni AI المباشر اليوم هو 0.00484 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SOGNI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SOGNI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Sogni AI المباشر اليوم هو 0.00484 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SOGNI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SOGNI بسهولة على موقع MEXC الآن.

Sogni AI السعر(SOGNI)

السعر المباشر لـ 1 SOGNI إلى USD:

$0.00484
$0.00484
-1.58%1D
USD
مخطط أسعار Sogni AI (SOGNI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:02:03 (UTC+8)

معلومات سعر Sogni AI (SOGNI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.004806
$ 0.004806$ 0.004806
24 ساعة منخفض
$ 0.00496
$ 0.00496$ 0.00496
24 ساعة مرتفع

$ 0.004806
$ 0.004806$ 0.004806

$ 0.00496
$ 0.00496$ 0.00496

--
----

--
----

0.00%

-1.58%

-1.69%

-1.69%

سعر Sogni AI (SOGNI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00484. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOGNI بين أدنى سعر $ 0.004806 وأعلى سعر $ 0.00496، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOGNI على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOGNI 0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.58% على مدار 24 ساعة، و -1.69% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sogni AI (SOGNI)

--
----

$ 56.93K
$ 56.93K$ 56.93K

$ 48.40M
$ 48.40M$ 48.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Sogni AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.93K. العرض المتداول لـ SOGNI يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.40M.

سجل سعر Sogni AI (SOGNI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Sogni AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000777-1.58%
30 يوم$ +0.001646+51.53%
60 يوم$ +0.0009+22.84%
90 يوم$ +0.001928+66.20%
تغير سعر Sogni AI اليوم

سجل اليوم SOGNI تغيرًا $ -0.0000777 (-1.58%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Sogni AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001646 (+51.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Sogni AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SOGNI تغييرًا في $ +0.0009 (+22.84%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Sogni AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.001928 (+66.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Sogni AI (SOGNI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Sogni AI.

ما هو Sogni AI ( SOGNI )

يدعم Sogni AI شبكة إبداعية لامركزية، ويدعو المساهمين (الفنانين، والمنسقين، والمنشئين) للمشاركة في شبكته التوليدية باستخدام نموذج DEPIN (شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية) لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي وقوة العرض.

متوفر Sogni AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Sogni AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SOGNIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Sogni AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Sogni AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Sogni AI (USD)

كم ستكون قيمة Sogni AI (SOGNI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Sogni AI (SOGNI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Sogni AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Sogni AI!

توكنوميكس Sogni AI (SOGNI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Sogni AI (SOGNI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SOGNI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Sogni AI ( SOGNI )

هل تبحث عن كيفية شراء Sogni AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Sogni AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SOGNI إلى العملات المحلية

1 Sogni AI (SOGNI) إلى VND
127.3646
1 Sogni AI (SOGNI) إلى AUD
A$0.0073084
1 Sogni AI (SOGNI) إلى GBP
0.00363
1 Sogni AI (SOGNI) إلى EUR
0.004114
1 Sogni AI (SOGNI) إلى USD
$0.00484
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MYR
RM0.0202796
1 Sogni AI (SOGNI) إلى TRY
0.203038
1 Sogni AI (SOGNI) إلى JPY
¥0.73568
1 Sogni AI (SOGNI) إلى ARS
ARS$7.12811
1 Sogni AI (SOGNI) إلى RUB
0.3834732
1 Sogni AI (SOGNI) إلى INR
0.4271784
1 Sogni AI (SOGNI) إلى IDR
Rp80.6666344
1 Sogni AI (SOGNI) إلى PHP
0.2841564
1 Sogni AI (SOGNI) إلى EGP
￡E.0.2292708
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BRL
R$0.025894
1 Sogni AI (SOGNI) إلى CAD
C$0.0067276
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BDT
0.5925128
1 Sogni AI (SOGNI) إلى NGN
7.045104
1 Sogni AI (SOGNI) إلى COP
$18.68724
1 Sogni AI (SOGNI) إلى ZAR
R.0.0829092
1 Sogni AI (SOGNI) إلى UAH
0.2038124
1 Sogni AI (SOGNI) إلى TZS
T.Sh.11.921162
1 Sogni AI (SOGNI) إلى VES
Bs1.05028
1 Sogni AI (SOGNI) إلى CLP
$4.55444
1 Sogni AI (SOGNI) إلى PKR
Rs1.3722368
1 Sogni AI (SOGNI) إلى KZT
2.5826724
1 Sogni AI (SOGNI) إلى THB
฿0.1563804
1 Sogni AI (SOGNI) إلى TWD
NT$0.1479104
1 Sogni AI (SOGNI) إلى AED
د.إ0.0177628
1 Sogni AI (SOGNI) إلى CHF
Fr0.0038236
1 Sogni AI (SOGNI) إلى HKD
HK$0.0376068
1 Sogni AI (SOGNI) إلى AMD
֏1.8543976
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MAD
.د.م0.0446732
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MXN
$0.0892496
1 Sogni AI (SOGNI) إلى SAR
ريال0.01815
1 Sogni AI (SOGNI) إلى ETB
Br0.7340828
1 Sogni AI (SOGNI) إلى KES
KSh0.6252796
1 Sogni AI (SOGNI) إلى JOD
د.أ0.00343156
1 Sogni AI (SOGNI) إلى PLN
0.0175692
1 Sogni AI (SOGNI) إلى RON
лв0.0211508
1 Sogni AI (SOGNI) إلى SEK
kr0.0454476
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BGN
лв0.0081312
1 Sogni AI (SOGNI) إلى HUF
Ft1.6154468
1 Sogni AI (SOGNI) إلى CZK
0.101156
1 Sogni AI (SOGNI) إلى KWD
د.ك0.00148104
1 Sogni AI (SOGNI) إلى ILS
0.01573
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BOB
Bs0.0334444
1 Sogni AI (SOGNI) إلى AZN
0.008228
1 Sogni AI (SOGNI) إلى TJS
SM0.0447216
1 Sogni AI (SOGNI) إلى GEL
0.0131648
1 Sogni AI (SOGNI) إلى AOA
Kz4.4119988
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BHD
.د.ب0.00181984
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BMD
$0.00484
1 Sogni AI (SOGNI) إلى DKK
kr0.0310728
1 Sogni AI (SOGNI) إلى HNL
L0.1274856
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MUR
0.2202684
1 Sogni AI (SOGNI) إلى NAD
$0.0835868
1 Sogni AI (SOGNI) إلى NOK
kr0.0483032
1 Sogni AI (SOGNI) إلى NZD
$0.0083248
1 Sogni AI (SOGNI) إلى PAB
B/.0.00484
1 Sogni AI (SOGNI) إلى PGK
K0.0203764
1 Sogni AI (SOGNI) إلى QAR
ر.ق0.0176176
1 Sogni AI (SOGNI) إلى RSD
дин.0.4875816
1 Sogni AI (SOGNI) إلى UZS
soʻm58.3132396
1 Sogni AI (SOGNI) إلى ALL
L0.4020588
1 Sogni AI (SOGNI) إلى ANG
ƒ0.0086636
1 Sogni AI (SOGNI) إلى AWG
ƒ0.008712
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BBD
$0.00968
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BAM
KM0.0080828
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BIF
Fr14.27316
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BND
$0.0062436
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BSD
$0.00484
1 Sogni AI (SOGNI) إلى JMD
$0.7767232
1 Sogni AI (SOGNI) إلى KHR
19.51609
1 Sogni AI (SOGNI) إلى KMF
Fr2.03764
1 Sogni AI (SOGNI) إلى LAK
105.2173892
1 Sogni AI (SOGNI) إلى LKR
රු1.4742156
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MDL
L0.08228
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MGA
Ar21.6071152
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MOP
P0.0387684
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MVR
0.074052
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MWK
MK8.4027724
1 Sogni AI (SOGNI) إلى MZN
MT0.309276
1 Sogni AI (SOGNI) إلى NPR
रु0.683892
1 Sogni AI (SOGNI) إلى PYG
34.32528
1 Sogni AI (SOGNI) إلى RWF
Fr7.03252
1 Sogni AI (SOGNI) إلى SBD
$0.0397848
1 Sogni AI (SOGNI) إلى SCR
0.0671792
1 Sogni AI (SOGNI) إلى SRD
$0.1913736
1 Sogni AI (SOGNI) إلى SVC
$0.04235
1 Sogni AI (SOGNI) إلى SZL
L0.0835868
1 Sogni AI (SOGNI) إلى TMT
m0.01694
1 Sogni AI (SOGNI) إلى TND
د.ت0.01421024
1 Sogni AI (SOGNI) إلى TTD
$0.0328636
1 Sogni AI (SOGNI) إلى UGX
Sh16.86256
1 Sogni AI (SOGNI) إلى XAF
Fr2.72976
1 Sogni AI (SOGNI) إلى XCD
$0.013068
1 Sogni AI (SOGNI) إلى XOF
Fr2.72976
1 Sogni AI (SOGNI) إلى XPF
Fr0.49368
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BWP
P0.0688732
1 Sogni AI (SOGNI) إلى BZD
$0.0097284
1 Sogni AI (SOGNI) إلى CVE
$0.4582028
1 Sogni AI (SOGNI) إلى DJF
Fr0.86152
1 Sogni AI (SOGNI) إلى DOP
$0.3100504
1 Sogni AI (SOGNI) إلى DZD
د.ج0.628716
1 Sogni AI (SOGNI) إلى FJD
$0.01089
1 Sogni AI (SOGNI) إلى GNF
Fr42.0838
1 Sogni AI (SOGNI) إلى GTQ
Q0.0370744
1 Sogni AI (SOGNI) إلى GYD
$1.0135928
1 Sogni AI (SOGNI) إلى ISK
kr0.59532

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Sogni AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Sogni AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Sogni AI

كم يساوي Sogni AI (SOGNI) اليوم؟
سعر SOGNI المباشر في USD هو USD 0.00484، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SOGNI إلى USD الحالي؟
سعر SOGNI إلى USD الحالي هو $ 0.00484. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Sogni AI ؟
القيمة السوقية لعملة SOGNI هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SOGNI؟
العرض المتداول لتوكن SOGNI هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SOGNI؟
حقق SOGNI سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SOGNI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- SOGNI.
ما هو حجم تداول SOGNI؟
حجم تداول SOGNI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 56.93K USD.
هل سترتفع SOGNI هذا العام؟
قد يرتفع SOGNI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SOGNI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:02:03 (UTC+8)

تحديثات Sogni AI (SOGNI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

