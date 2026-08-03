سعر sidelined اليوم

السعر المباشر لمشروع sidelined (SIDELINED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIDELINED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SIDELINED.

يحتل sidelined حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,250.91، مع عرض متداول قدره 999.25M SIDELINED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIDELINED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SIDELINED بمقدار +1.30% خلال الساعة الماضية و-7.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق sidelined (SIDELINED)

القيمة السوقية $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K إمداد دورة التداول 999.25M 999.25M 999.25M إجمالي العرض 999,248,798.033318 999,248,798.033318 999,248,798.033318

القيمة السوقية الحالية لـ sidelined هي $ 15.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIDELINED يبلغ 999.25M، مع إجمالي عرض 999248798.033318. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.25K.