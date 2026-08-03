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سعر sidelined المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SIDELINED هي 15,250.91 USD. تابع تحديثات أسعار SIDELINED إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر sidelined المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SIDELINED هي 15,250.91 USD. تابع تحديثات أسعار SIDELINED إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SIDELINED

معلومات سعر SIDELINED

ما هو SIDELINED

الموقع الرسمي لـ SIDELINED

اقتصاد توكن SIDELINED

توقعات سعر SIDELINED

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شعار sidelined

سعر sidelined (SIDELINED)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SIDELINED إلى USD:

$0.00001513
$0.00001513$0.00001513
-0.53%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار sidelined (SIDELINED) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-03 12:22:43 (UTC+8)

سعر sidelined اليوم

السعر المباشر لمشروع sidelined (SIDELINED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIDELINED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SIDELINED.

يحتل sidelined حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,250.91، مع عرض متداول قدره 999.25M SIDELINED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIDELINED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SIDELINED بمقدار +1.30% خلال الساعة الماضية و-7.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق sidelined (SIDELINED)

$ 15.25K
$ 15.25K$ 15.25K

--
----

$ 15.25K
$ 15.25K$ 15.25K

999.25M
999.25M 999.25M

999,248,798.033318
999,248,798.033318 999,248,798.033318

القيمة السوقية الحالية لـ sidelined هي $ 15.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIDELINED يبلغ 999.25M، مع إجمالي عرض 999248798.033318. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.25K.

سجل سعر sidelined بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

-0.21%

-7.25%

-7.25%

سجل سعر sidelined (SIDELINED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sidelined مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sidelined مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sidelined مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sidelined مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.21%
30 يوم$ 0-32.64%
60 يوم$ 0+12.70%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار sidelined

sidelined (SIDELINED) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SIDELINED في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرsidelined (SIDELINED) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر sidelined نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر sidelined الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SIDELINED للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار sidelined.

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المصدر sidelined (SIDELINED)

الموقع الرسمي

الفئة :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن sidelined

ما الذي يُقصَى جانبًا؟

الإقصاء ليس متعلقًا بربح الصفقات؛ بل هو احتضان فن تفويت هذه الصفقات تمامًا. إنه مخصص لأولئك الذين أتقنوا التوقيت... بالطريقة الأسوأ على الإطلاق.

ما هو السعر الحالي لـ sidelined؟

السعر المباشر لـ sidelined (SIDELINED) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف sidelined في السوق؟

تحتلّ sidelined حاليًا المرتبة #9281 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $15250.91. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ SIDELINED؟

يبلغ المعروض المتداول لـ SIDELINED 999248798.033318 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر sidelined خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت sidelined ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد sidelined عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت sidelined أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول SIDELINED اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ sidelined؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة -0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول sidelined

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-03 12:22:43 (UTC+8)

تحديثات sidelined (SIDELINED) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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