منصة RICE AI هي منصة لجمع بيانات الروبوتات من مصادر جماعية. تُمكّن هذه المنصة المُشغّلين عن بُعد من التحكم في الروبوتات وجمع البيانات من رؤية الروبوت، وحركات المفاصل، وقياسات القوة. يمكن للمُشغّلين عن بُعد استخدام كاميرات المواقع الإلكترونية المُزوّدة بخاصية كشف الهيكل العظمي، أو عصي التحكم، أو وحدات تحكم الواقع الافتراضي، أو منصات التشغيل عن بُعد، وكسب مكافآت التوكن بناءً على براعة الجهاز.