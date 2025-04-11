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Retard Finder Coin السعر(RFC)

USD

مخطط أسعار Retard Finder Coin (RFC) المباشر

$0.110316
$0.110316$0.110316
+8.66%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول RFC

السعر الحالي لـ Retard Finder Coin (RFC) اليوم هو 0.110316 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من RFC إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Retard Finder Coin:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 751.50K USD
- تغير سعر Retard Finder Coin خلال اليوم هو +8.66%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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RFC أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Retard Finder Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00879198+8.66%
30 يوم$ +0.109316+10,931.60%
60 يوم$ +0.109316+10,931.60%
90 يوم$ +0.109316+10,931.60%
تغير سعر Retard Finder Coin اليوم

سجل اليوم RFC تغيرًا $ +0.00879198 (+8.66%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Retard Finder Coin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.109316 (+10,931.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Retard Finder Coin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RFC تغييرًا في $ +0.109316 (+10,931.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Retard Finder Coin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.109316 (+10,931.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

RFC معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Retard Finder Coin: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.064124
$ 0.064124$ 0.064124

$ 0.119987
$ 0.119987$ 0.119987

$ 0.119987
$ 0.119987$ 0.119987

+7.76%

+8.66%

+440.44%

RFC معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 751.50K
$ 751.50K$ 751.50K

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ما هو Retard Finder Coin ( RFC )

$RFC هوتوكن تم إصداره بواسطة حساب Twitter @IfindRetards، والذي تفاعل سابقًا مع إيلون ماسك.

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توقع سعر Retard Finder Coin

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Retard Finder Coin، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ RFC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارRetard Finder Coin.

سجل أسعار Retard Finder Coin

يوفر تتبع مسار سعر RFC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ RFC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Retard Finder Coin.

كيفية شراء Retard Finder Coin ( RFC )

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عملة RFC إلى العملات المحلية

1 RFC إلى VND
2,828.612556
1 RFC إلى AUD
A$0.17429928
1 RFC إلى GBP
0.08384016
1 RFC إلى EUR
0.09597492
1 RFC إلى USD
$0.110316
1 RFC إلى MYR
RM0.48759672
1 RFC إلى TRY
4.19311116
1 RFC إلى JPY
¥15.74319636
1 RFC إلى RUB
9.349281
1 RFC إلى INR
9.48276336
1 RFC إلى IDR
Rp1,838.59926456
1 RFC إلى KRW
157.36908348
1 RFC إلى PHP
6.30786888
1 RFC إلى EGP
￡E.5.65479816
1 RFC إلى BRL
R$0.64645176
1 RFC إلى CAD
C$0.15223608
1 RFC إلى BDT
13.375815
1 RFC إلى NGN
175.38258312
1 RFC إلى UAH
4.55715396
1 RFC إلى VES
Bs7.832436
1 RFC إلى PKR
Rs30.86531364
1 RFC إلى KZT
56.89216752
1 RFC إلى THB
฿3.695586
1 RFC إلى TWD
NT$3.58085736
1 RFC إلى AED
د.إ0.40485972
1 RFC إلى CHF
Fr0.08935596
1 RFC إلى HKD
HK$0.854949
1 RFC إلى MAD
.د.م1.02373248
1 RFC إلى MXN
$2.23720848

Retard Finder Coin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Retard Finder Coin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Retard Finder Coin الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

RFC
USD

1 RFC = 0.110316 USD

تداول

USDTRFC
$0.110316
$0.110316$0.110316
+59.87%

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