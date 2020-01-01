توكنوميكس Retard Finder Coin (RFC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Retard Finder Coin (RFC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Retard Finder Coin (RFC) $RFC هوتوكن تم إصداره بواسطة حساب Twitter @IfindRetards، والذي تفاعل سابقًا مع إيلون ماسك. الموقع الرسمي: https://www.retardfindercoin.com مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump اشتر RFC الآن!

توكنوميكس Retard Finder Coin (RFC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Retard Finder Coin (RFC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.84M $ 6.84M $ 6.84M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.146995 $ 0.146995 $ 0.146995 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 السعر الحالي: $ 0.007114 $ 0.007114 $ 0.007114 معرفة المزيد عن سعر Retard Finder Coin (RFC)

توكنوميكس Retard Finder Coin (RFC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Retard Finder Coin (RFC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RFC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RFC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RFC، استكشف السعر المباشر لتوكن RFC!

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