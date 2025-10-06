سعر Refacta AI المباشر اليوم هو 0.037 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي REFACTA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر REFACTA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Refacta AI المباشر اليوم هو 0.037 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي REFACTA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر REFACTA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Refacta AI

Refacta AI السعر(REFACTA)

السعر المباشر لـ 1 REFACTA إلى USD:

$0.037
-5.32%1D
USD
مخطط أسعار Refacta AI (REFACTA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:00:03 (UTC+8)

معلومات سعر Refacta AI (REFACTA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03477
24 ساعة منخفض
$ 0.04196
24 ساعة مرتفع

$ 0.03477
$ 0.04196
--
--
+0.13%

-5.31%

+64.73%

+64.73%

سعر Refacta AI (REFACTA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.037. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول REFACTA بين أدنى سعر $ 0.03477 وأعلى سعر $ 0.04196، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـREFACTA على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير REFACTA +0.13% على مدار الساعة الماضية، -5.31% على مدار 24 ساعة، و +64.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Refacta AI (REFACTA)

--
$ 568.68K
$ 37.00M
--
1,000,000,000
BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Refacta AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 568.68K. العرض المتداول لـ REFACTA يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.00M.

سجل سعر Refacta AI (REFACTA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Refacta AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.002079-5.31%
30 يوم$ +0.01832+98.07%
60 يوم$ +0.01438+63.57%
90 يوم$ +0.032+640.00%
تغير سعر Refacta AI اليوم

سجل اليوم REFACTA تغيرًا $ -0.002079 (-5.31%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Refacta AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01832 (+98.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Refacta AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد REFACTA تغييرًا في $ +0.01438 (+63.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Refacta AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.032 (+640.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Refacta AI (REFACTA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Refacta AI.

ما هو Refacta AI ( REFACTA )

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

متوفر Refacta AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Refacta AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين REFACTAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Refacta AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Refacta AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Refacta AI (USD)

كم ستكون قيمة Refacta AI (REFACTA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Refacta AI (REFACTA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Refacta AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Refacta AI!

توكنوميكس Refacta AI (REFACTA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Refacta AI (REFACTA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس REFACTA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Refacta AI ( REFACTA )

هل تبحث عن كيفية شراء Refacta AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Refacta AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة REFACTA إلى العملات المحلية

1 Refacta AI (REFACTA) إلى VND
973.655
1 Refacta AI (REFACTA) إلى AUD
A$0.05587
1 Refacta AI (REFACTA) إلى GBP
0.02775
1 Refacta AI (REFACTA) إلى EUR
0.03145
1 Refacta AI (REFACTA) إلى USD
$0.037
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MYR
RM0.15503
1 Refacta AI (REFACTA) إلى TRY
1.55215
1 Refacta AI (REFACTA) إلى JPY
¥5.624
1 Refacta AI (REFACTA) إلى ARS
ARS$54.49175
1 Refacta AI (REFACTA) إلى RUB
2.93151
1 Refacta AI (REFACTA) إلى INR
3.26562
1 Refacta AI (REFACTA) إلى IDR
Rp616.66642
1 Refacta AI (REFACTA) إلى PHP
2.17227
1 Refacta AI (REFACTA) إلى EGP
￡E.1.75269
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BRL
R$0.19795
1 Refacta AI (REFACTA) إلى CAD
C$0.05143
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BDT
4.52954
1 Refacta AI (REFACTA) إلى NGN
53.8572
1 Refacta AI (REFACTA) إلى COP
$142.857
1 Refacta AI (REFACTA) إلى ZAR
R.0.63381
1 Refacta AI (REFACTA) إلى UAH
1.55807
1 Refacta AI (REFACTA) إلى TZS
T.Sh.91.13285
1 Refacta AI (REFACTA) إلى VES
Bs8.029
1 Refacta AI (REFACTA) إلى CLP
$34.817
1 Refacta AI (REFACTA) إلى PKR
Rs10.49024
1 Refacta AI (REFACTA) إلى KZT
19.74357
1 Refacta AI (REFACTA) إلى THB
฿1.19547
1 Refacta AI (REFACTA) إلى TWD
NT$1.13072
1 Refacta AI (REFACTA) إلى AED
د.إ0.13579
1 Refacta AI (REFACTA) إلى CHF
Fr0.02923
1 Refacta AI (REFACTA) إلى HKD
HK$0.28749
1 Refacta AI (REFACTA) إلى AMD
֏14.17618
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MAD
.د.م0.34151
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MXN
$0.68228
1 Refacta AI (REFACTA) إلى SAR
ريال0.13875
1 Refacta AI (REFACTA) إلى ETB
Br5.61179
1 Refacta AI (REFACTA) إلى KES
KSh4.78003
1 Refacta AI (REFACTA) إلى JOD
د.أ0.026233
1 Refacta AI (REFACTA) إلى PLN
0.13431
1 Refacta AI (REFACTA) إلى RON
лв0.16169
1 Refacta AI (REFACTA) إلى SEK
kr0.34743
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BGN
лв0.06216
1 Refacta AI (REFACTA) إلى HUF
Ft12.34949
1 Refacta AI (REFACTA) إلى CZK
0.7733
1 Refacta AI (REFACTA) إلى KWD
د.ك0.011322
1 Refacta AI (REFACTA) إلى ILS
0.12025
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BOB
Bs0.25567
1 Refacta AI (REFACTA) إلى AZN
0.0629
1 Refacta AI (REFACTA) إلى TJS
SM0.34188
1 Refacta AI (REFACTA) إلى GEL
0.10064
1 Refacta AI (REFACTA) إلى AOA
Kz33.72809
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BHD
.د.ب0.013912
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BMD
$0.037
1 Refacta AI (REFACTA) إلى DKK
kr0.23754
1 Refacta AI (REFACTA) إلى HNL
L0.97458
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MUR
1.68387
1 Refacta AI (REFACTA) إلى NAD
$0.63899
1 Refacta AI (REFACTA) إلى NOK
kr0.36926
1 Refacta AI (REFACTA) إلى NZD
$0.06364
1 Refacta AI (REFACTA) إلى PAB
B/.0.037
1 Refacta AI (REFACTA) إلى PGK
K0.15577
1 Refacta AI (REFACTA) إلى QAR
ر.ق0.13468
1 Refacta AI (REFACTA) إلى RSD
дин.3.72738
1 Refacta AI (REFACTA) إلى UZS
soʻm445.78303
1 Refacta AI (REFACTA) إلى ALL
L3.07359
1 Refacta AI (REFACTA) إلى ANG
ƒ0.06623
1 Refacta AI (REFACTA) إلى AWG
ƒ0.0666
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BBD
$0.074
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BAM
KM0.06179
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BIF
Fr109.113
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BND
$0.04773
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BSD
$0.037
1 Refacta AI (REFACTA) إلى JMD
$5.93776
1 Refacta AI (REFACTA) إلى KHR
149.19325
1 Refacta AI (REFACTA) إلى KMF
Fr15.577
1 Refacta AI (REFACTA) إلى LAK
804.34781
1 Refacta AI (REFACTA) إلى LKR
රු11.26983
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MDL
L0.629
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MGA
Ar165.17836
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MOP
P0.29637
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MVR
0.5661
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MWK
MK64.23607
1 Refacta AI (REFACTA) إلى MZN
MT2.3643
1 Refacta AI (REFACTA) إلى NPR
रु5.2281
1 Refacta AI (REFACTA) إلى PYG
262.404
1 Refacta AI (REFACTA) إلى RWF
Fr53.761
1 Refacta AI (REFACTA) إلى SBD
$0.30414
1 Refacta AI (REFACTA) إلى SCR
0.51356
1 Refacta AI (REFACTA) إلى SRD
$1.46298
1 Refacta AI (REFACTA) إلى SVC
$0.32375
1 Refacta AI (REFACTA) إلى SZL
L0.63899
1 Refacta AI (REFACTA) إلى TMT
m0.1295
1 Refacta AI (REFACTA) إلى TND
د.ت0.108632
1 Refacta AI (REFACTA) إلى TTD
$0.25123
1 Refacta AI (REFACTA) إلى UGX
Sh128.908
1 Refacta AI (REFACTA) إلى XAF
Fr20.868
1 Refacta AI (REFACTA) إلى XCD
$0.0999
1 Refacta AI (REFACTA) إلى XOF
Fr20.868
1 Refacta AI (REFACTA) إلى XPF
Fr3.774
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BWP
P0.52651
1 Refacta AI (REFACTA) إلى BZD
$0.07437
1 Refacta AI (REFACTA) إلى CVE
$3.50279
1 Refacta AI (REFACTA) إلى DJF
Fr6.586
1 Refacta AI (REFACTA) إلى DOP
$2.37022
1 Refacta AI (REFACTA) إلى DZD
د.ج4.8063
1 Refacta AI (REFACTA) إلى FJD
$0.08325
1 Refacta AI (REFACTA) إلى GNF
Fr321.715
1 Refacta AI (REFACTA) إلى GTQ
Q0.28342
1 Refacta AI (REFACTA) إلى GYD
$7.74854
1 Refacta AI (REFACTA) إلى ISK
kr4.551

Refacta AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Refacta AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Refacta AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Refacta AI

كم يساوي Refacta AI (REFACTA) اليوم؟
سعر REFACTA المباشر في USD هو USD 0.037، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر REFACTA إلى USD الحالي؟
سعر REFACTA إلى USD الحالي هو $ 0.037. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Refacta AI ؟
القيمة السوقية لعملة REFACTA هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن REFACTA؟
العرض المتداول لتوكن REFACTA هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ REFACTA؟
حقق REFACTA سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ REFACTA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- REFACTA.
ما هو حجم تداول REFACTA؟
حجم تداول REFACTA المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 568.68K USD.
هل سترتفع REFACTA هذا العام؟
قد يرتفع REFACTA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر REFACTA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:00:03 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة REFACTA إلى USD

المبلغ

1 REFACTA = 0.037 USD

تداول REFACTA

$0.037
-5.27%

