Refacta AI (REFACTA) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار Refacta AI للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو REFACTA في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر Refacta AI
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر Refacta AI
$0.03585
-8.26%
USD
فعلي
توقع
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 23:19:33 (UTC+8)

Refacta AI توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

Refacta AI (REFACTA) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Refacta AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.03585 في عام 2025.

Refacta AI (REFACTA) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Refacta AI نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.037642 في عام 2026.

Refacta AI (REFACTA) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر REFACTA هو $ 0.039524 مع معدل نمو 10.25%.

Refacta AI (REFACTA) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر REFACTA هو $ 0.041500 مع معدل نمو 15.76%.

Refacta AI (REFACTA) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف REFACTA في عام 2029 هو $ 0.043575 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

Refacta AI (REFACTA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف REFACTA في عام 2030 هو $ 0.045754 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

Refacta AI (REFACTA) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Refacta AI نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.074529.

Refacta AI (REFACTA) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Refacta AI نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.121400.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 0.03585
    0.00%
  • 2026
    $ 0.037642
    5.00%
  • 2027
    $ 0.039524
    10.25%
  • 2028
    $ 0.041500
    15.76%
  • 2029
    $ 0.043575
    21.55%
  • 2030
    $ 0.045754
    27.63%
  • 2031
    $ 0.048042
    34.01%
  • 2032
    $ 0.050444
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 0.052966
    47.75%
  • 2034
    $ 0.055615
    55.13%
  • 2035
    $ 0.058395
    62.89%
  • 2036
    $ 0.061315
    71.03%
  • 2037
    $ 0.064381
    79.59%
  • 2038
    $ 0.067600
    88.56%
  • 2039
    $ 0.070980
    97.99%
  • 2040
    $ 0.074529
    107.89%
عرض المزيد

توقعات سعر Refacta AI على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 29, 2025(اليوم)
    $ 0.03585
    0.00%
  • October 30, 2025(غداً)
    $ 0.035854
    0.01%
  • November 5, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 0.035884
    0.10%
  • November 28, 2025(30 يوم)
    $ 0.035997
    0.41%
توقع سعرRefacta AI (REFACTA) لليوم

السعر المتوقع لعملة REFACTA على October 29, 2025(اليوم)هو $0.03585. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر Refacta AI (REFACTA) غدًا

بالنسبة إلى October 30, 2025(غداً)، فإن توقع سعر REFACTA، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $0.035854. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرRefacta AI (REFACTA) لهذا الأسبوع

بحلول November 5, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة REFACTA، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $0.035884. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر Refacta AI (REFACTA) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة REFACTA هو $0.035997. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ Refacta AI

$ 0.03585
-8.26%

--
----

--
----

$ 540.97K
$ 540.97K$ 540.97K

--

أحدث سعر لـ REFACTA هو $ 0.03585. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة -8.26%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة $ 540.97K.
علاوة على ذلك، فإن REFACTA لديه معروض متداول بقيمة -- وإجمالي القيمة السوقية بقيمة --.

كيفية شراء Refacta AI (REFACTA)

هل تحاول شراء REFACTA؟ يمكنك الآن شراء REFACTA عبر بطاقة الائتمان، والتحويل البنكي، وP2P، والعديد من طرق الدفع الأخرى. تعرّف على كيفية شراء Refacta AI وابدأ مع MEXC الآن!

تعلم كيفية شراء REFACTA الآن

السعر التاريخي Refacta AI

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Refacta AI، فإن السعر الحالي لعملة Refacta AI هو 0.03587USD. العرض المتداول من Refacta AI(REFACTA) هو 0.00 REFACTA مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $--.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    -0.08%
    $ -0.003279
    $ 0.0407
    $ 0.03477
  • 7 أيام
    0.58%
    $ 0.01321
    $ 0.04206
    $ 0.02191
  • 30 يوم
    0.87%
    $ 0.01664
    $ 0.04206
    $ 0.01139
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر Refacta AI حركة سعرية بقيمة $-0.003279، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة -0.08%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول Refacta AI عند أعلى مستوى له عند $0.04206 وأدنى سعر عند $0.02191. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره 0.58%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة REFACTA على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع Refacta AI في الشهر الماضي ارتفاعًا في 0.87% من التغيير، مما يعكس حوالي $0.01664 لقيمته. وهذا يشير إلى أن REFACTA قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

تحقق من سجل الأسعار الكامل Refacta AI لمعرفة الاتجاهات التفصيلية لأسعار MEXC

عرض كامل REFACTA سجل الأسعار

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر Refacta AI (REFACTA)؟

وحدة التنبؤ بسعر Refacta AI هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة REFACTA استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن Refacta AI خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة REFACTA، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر Refacta AI. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل REFACTA.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم REFACTA لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة Refacta AI.

لماذا يعد التنبؤ بسعر REFACTA مهمًا؟

يعد توقعات سعر REFACTA أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل REFACTA يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن REFACTA سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر REFACTA الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر Refacta AI (REFACTA)، فإن السعر المتوقع REFACTA سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 REFACTA في عام 2026؟
سعر 1 Refacta AI (REFACTA) اليوم هو $0.03585. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد REFACTA بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2026.
ما هو السعر المتوقع لـ REFACTA في عام 2027؟
Refacta AI (REFACTA) من المتوقع أن يشهد 0.00% سنويًا، ليصل إلى سعر -- لـ 1 REFACTA بحلول عام 2027.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر REFACTA في عام 2028؟
وفقًا لمدخلات توقعك للأسعار، سيشهد موقع Refacta AI (REFACTA) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2028.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر REFACTA في عام 2029؟
وفقًا لمدخلات توقعك للسعر، سيشهد موقع Refacta AI (REFACTA) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2029.
كم ستكون تكلفة 1 REFACTA في عام 2030؟
سعر 1 Refacta AI (REFACTA) اليوم هو $0.03585. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد REFACTA بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2030.
ما هو سعر REFACTA المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد Refacta AI (REFACTA) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 REFACTA بحلول عام 2040.
إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.