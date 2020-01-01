توكنوميكس Obol (OBOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Obol (OBOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Obol (OBOL) تهدف Obol إلى توزيع البنية التحتية الرقمية المستقبلية، وتحقيق اللامركزية، وتعميمها - بدءًا من إيثريوم، ووصولًا إلى Web3. وباعتبارها أساسًا لسلاسل الكتل من الطبقة الأولى وشبكات البنية التحتية اللامركزية، تُعد Obol Collective موطنًا لأكبر منظومة مشغلين لامركزيين في العالم. واليوم، يُشغّل أكثر من 800 مشغل لامركزي عالميًا أجهزة التحقق الموزعة (DVs) من Obol لتأمين أكثر من مليار دولار أمريكي على الشبكة الرئيسية. تُقدّم أجهزة التحقق الموزعة من Obol أداءً أفضل، ومخاطر أقل، ومكافآت أكبر من أجهزة التحقق التقليدية - مما يُمكّن أي شخص من تشغيل أجهزة تحقق عالية الأداء ومقاومة للقطع. الموقع الرسمي: https://obol.org/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7 اشتر OBOL الآن!

توكنوميكس Obol (OBOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Obol (OBOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.61M $ 11.61M $ 11.61M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 98.72M $ 98.72M $ 98.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 58.83M $ 58.83M $ 58.83M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4895 $ 0.4895 $ 0.4895 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 السعر الحالي: $ 0.11765 $ 0.11765 $ 0.11765 معرفة المزيد عن سعر Obol (OBOL)

توكنوميكس Obol (OBOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Obol (OBOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OBOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OBOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OBOL، استكشف السعر المباشر لتوكن OBOL!

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